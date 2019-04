"The Titan Games": ¿Qué pasa cuando 'La Roca' decide crear su 'reality' de competencias? | FOTOS

"Los titanes no nacen, se hacen". Ese es el lema que eligió Dwayne 'La Roca' Johnson para "The Titan Games", su más reciente apuesta televisiva. Inspirado en la rutina de ejercicios que lo ha convertido en uno de los hombres más rudos de la pantalla grande, el actor y ex luchador profesional ha producido este programa que desafía el muy popular formato de los 'realities' de competencia.

En "The Titan Games", hombres y mujeres de diferentes ocupaciones (enfermeros, oficiales de policía, maestros, médicos, contadores, abogados, instructores de yoga, entre otros) ponen a prueba sus cuerpos, mentes y corazones en retos épicos diseñados por Johnson.

Aunque todos los participantes ya tienen experiencia previa en el mundo del 'fitness', las pruebas atléticas propuestas en el show de TV llevan al límite su velocidad, fuerza, agilidad y resistencia. Y no se trata de un juego sencillo. La rutina de Dwayne Johnson es famosa (y temida) por su exigencia y dificultad. Basta con ver este avance para hacernos una idea de la rigurosidad de la contienda:

Para conocer un poco más de lo que se vive en el set de "The Titan Games", El Comercio fue parte de una conferencia telefónica con Tina Rivas, una de las participantes del show, quien describió su experiencia de la siguiente manera.

Cuéntanos tu historia y cómo llegaste a la competencia.

Nací en México, mis padres son mexicanos, pero vine a los Estados Unidos a los 5 años. Hice toda mi vida aquí. Actualmente trabajo para una empresa arquitectónica de chapa metálica, soy la única mujer en el equipo de construcción. Trabajo en el exterior de los rascacielos. Y a la par, entreno. Yo soy levantadora de pesas, lo hago desde que terminé la escuela, allá por el 2010. Creo que mi trabajo me ayudó para la competencia porque estoy cargando constantemente peso y eso me ayuda a desarrollar fuerza. Para el programa me contactó un productor que me vio en Instagram. Le gustó la motivación que tenía (por el fitness) y me invitó a participar de las audiciones. Yo estaba escéptica y nerviosa y asustada pero llené la aplicación, me llamaron al poco tiempo y me dijeron que vaya a una prueba. Pasaron varias semanas hasta que me dijeron que estaba dentro de la competencia.

¿Y cuándo comenzaste a tomar el fitness como algo serio?

Cuando terminé la escuela. No fui a la universidad, no quería hacerlo, y empecé a entrenar porque me sentía mal por ser muy delgada, la gente me lo decía mucho y pensé que podía hacer algo al respecto, quería verme bien, construir mi cuerpo, darme confianza. y empecé a entrenar pocos meses después de terminar el colegio. Entrené, veía videos de YouTube, investigaba en la web y observaba mucho a las personas que ya tenían más experiencia. Mejoré mucho y no he parado hasta ahora.

¿Cómo te preparaste físicamente para "The Titan Games"?

Entrené mucho, no sabía qué tipo de retos íbamos a tener, nadie lo sabía, todos los retos fueron sorpresa, solo sabíamos que sería duro y que requeriría mucho entretenimiento.

¿Quién era Tina Rivas antes y después de "The Titan Games"?

Honestamente, yo sabía de mi potencial antes del programa, pero ahora ya tengo certeza de mis capacidades. Al principio no sabía si podría hacer todo lo que me pedían en la competencia, porque lo mío es el levantamiento de pesas y la competencia es muy física. Pero ahora sé realmente que puedo hacer lo que sea. Mi pensamiento llegó a otro nivel con el programa.

¿Cómo fue trabajar con Dwayne Johnson, les dio algún consejo que recuerdes?

Fue maravilloso. Esta es mi primera vez en televisión y la primera vez que tengo cerca a una gran estrella. Pero él nos aconsejó. El mejor de los mensajes que nos dio fue: 'Den todo de ustedes, no miren atrás jamás, concéntrense en dar lo mejor y salgan a romperla'.