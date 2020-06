En la más reciente edición del programa “En boca de todos”, Tula Rodríguez envió un mensaje a las personas que la cuestionan por sonreír y bailar pese a tener a su esposo Javier Carmona en mal estado de salud.

Como se recuerda, el exgerente de televisión se encuentra en estado vegetativo desde agosto 2018 tras sufrir una aneurisma cerebral.

“Lo que muchos no saben es que la procesión se lleva por dentro. Me dicen, ¿cómo puedes sonreír y bailar cuando tu esposo está dedicado de salud? Pero tengo que sonreír y alegrarme porque para eso es mi trabajo, para que se relajen mientras nadie sabe lo que pasamos”, señaló Rodríguez.

Tras hacer la aclaración, la figura de televisión habló sobre el estado de su hermana Verónica, quien afortunadamente venció al COVID-19.

“Nadie dice que no los que estamos delante de cámara no pasemos momentos duros, efectivamente mi hermana Verónica como muchos saben vive en Iquitos, lugar que fue muy golpeado por el COVID-19. Cuando nos enteramos [fue muy difícil], porque mi hermana lo mantuvo en reserva porque no quería alarmar, porque mi papá es un hombre de la tercera edad, además ella sentía que, por las cargas que hoy tengo, no quería sumarse”, dijo.

La esposa de Javier Carmona dijo que cuando su hermana le contó que se contagió del virus sintió mucha impotencia “de no poder ayudarla” ante el colapso de los servicios de salud en el país.

