La conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez, bromeó con sus compañeros de conducción que fue invitada a la boda de Edison Flores y Ana Siucho, que se realizará el 21 de diciembre de este año.

Pasado unos minutos, la empresaria reconoció que aún no ha recibido el parte y “entre lágrimas” le envió un mensaje al futbolista de la selección.

“Edison Flores, te lo digo a ti, por encargo del ‘Puma’ Carranza, tu tío, y por la amistad que nos une, espero mi parte para que no me hagan este desplante público y la gente no se burle”, declaró Tula, en la reciente edición de “En boca de todos”.

La figura de América Televisión advirtió que si no le llegaba la invitación igual se presentaría en la fiesta de matrimonio del popular “Orejitas”.

“Hagamos una cosa, de que me zampo, me zampo. ¿Cómo era en el barrio cuando no te invitaban?, ¿acaso no te ibas a la ventana?, así que haré eso en el matrimonio. ¡Pobre que no me abran la puerta!”, sostuvo la esposa de Javier Carmona.

(Video: América TV)