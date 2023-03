María Pía Copello y La Carlota recibieron en ‘Mande Quien Mande’ a Tula Rodríguez, quien reveló las anécdotas que vivió en su barrio de El Agustino. Entre risas y carcajadas, la ex conductora recordó que en reiteradas oportunidades tuvo que usar velas por los continuos apagones. Además, que usaba limón en vez de desodorantes y pedía prestado azúcar, arroz y aceites a la vecina.

Tula y Carloncho en 'Mande quien mande' | DIFUSIÓN

Ella junto a Carloncho ayudaron a tres vecinas de sus respectivos distritos (El Agustino e Independencia) para ganar un mochilón escolar. La primera mochila fue para la vecina de Tula y la segunda para la vecina de Carloncho, una competencia que se prestó para que ambos conductores se sacaran algunos trapitos al aire.

“Hay que ser objetivos, si no le cuento a todo el mundo lo que me has contado, mira, te echo”, comentó Tula a lo que Carloncho respondió, “yo también voy a contar lo que me contaste”.

Ante estas palabras, la también actriz no se intimido, “pero yo soy soltera”. Sin embargo, al final quien ayudó a ganar a su vecina fue Tula Rodríguez, cantando la canción de Oscar D’ León.

REAPARECE CHICO REALITY

Desde Colombia, Ignacio Baladán reapareció en las pantallas acompañado de su novia Natalia Segura. Ambos hablaron de su relación y de los planes que tienen como pareja. No obstante, Ignacio dijo que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en la espalda, el cual espera no requiera de una operación.