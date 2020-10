Tula Rodríguez reapareció en televisión nacional tras el fallecimiento de su esposo Javier Carmona. La figura de América se enlazó con el programa “En Boca de Todos” y dio algunos detalles de cómo ella y su hija están afrontando su pérdida.

“Hacemos un paréntesis, es un momento muy especial porque luego de dos semanas nos reencontraremos con Tula, quien nos ha dado unos minutos de su tiempo para poder enlazarnos con ella. Queremos saber cómo está”, dijo Maju Mantilla antes de dar pase a su compañera.

La exbailarina y también empresaria señaló que actualmente está en una etapa en que cobija a su pequeña hija Valentina y asumiendo que ahora solo se tienen la una a la otra.

“Cómo están compañeros, extrañándolos, asumiendo esta nueva etapa que hoy nos toca vivir con Valentina. Espero pronto estar en el estudio para divertirnos. (…) Estoy en esos momento en lo que uno asume, la nueva etapa porque ahora somos dos", señaló.

"He estado más dos años acompañando a mi esposo, pero Dios decidió llevárselo para que esté en mejor vida. Estoy en la etapa en la que estoy cobijando a Valentina, ella tiene 11 años, tiene muchas dudas, pero es lo que toca”, agregó.

En otro momento de la conversación, Tula contó que se encuentra remodelando su casa y que se irá de viaje con su hija para “botar todo” y así pueda volver recargada a la conducción de “En Boca de Todos”.

“Estoy remodelando mi casa, me voy de viaje. Me voy con mi hija a gritar y tal vez llorar, porque también nos hace bien, botar todo para estar bien. Estos dos años en el programa han sido una terapia porque nadie sabe lo que me tocaba vivir. Estoy queriendo volver porque es también honrar a mi esposo y continuar”, dijo.

Finalmente, Tula señaló que agradece a Dios por haberle permitido estar junto a su esposo en sus últimos momentos de vida.

“Fueron dos años que estuve con mi esposo, estuvimos juntos los dos, fueron momentos bien duros, pero tengo la tranquilidad porque pude honrar el compromiso. Fue una noche complicada la que nos tocó estar por última vez, pero estoy agradecida con Dios por haberme permitido estar con él porque me da esa tranquilidad de haberlo acompañado”, concluyó.

Tula Rodríguez reaparece en TV (Video América TV)

