En la más reciente edición de "Combate" se vivió un tenso momento. Los combatientes tuvieron que elegir entre las dos productoras que en algún momento tomaron las riendas del reality: Marisol Crousillat y Cathy Sáenz.

Cuando fue el turno de Israel Dreyfus, personaje que forma parte de "Combate" desde el primer día, él dijo que “no era una decisión fácil”, porque a Marisol Crousillat le tiene un gran aprecio y respeto, ya que apostó por él, cuando no gozaba de popularidad; sin embargo le dio su voto a Cathy Sáenz.

Por ello Marisol Crousillat, escribió en Twitter “Israel eligió a Cathy? Eso sí duele!”.

Israel eligió a Cathy? Eso si duele! — Marisol Crousillat (@MACROUS) 19 de septiembre de 2018

Ante la declaración de Marisol Crousillat en Twitter, Dreyfus explicó su posición: “Yo me estoy quedando con quien apostó desde el principio hasta el final. En su momento decidiste apostar por otras personas y no por mí, y eso sí duele, no se olvida”.

Sin embargo, Marisol Crousillat no se quedó de brazos cruzados y decidió publicar en Twitter “Ya nos encontraremos”, dando a entender que se reunirá con Israel Dreyfus para aclarar la situación y muchos de sus seguidores, quienes la consideran “La reina madre”, han señalado que la reunión es necesaria ante la declaración del combatiente.