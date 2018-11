Valeria Mazza generó indignación por comentario sobre la mujer en la sociedad 

La ex top model argentina Valeria Mazza generó polémica por cientos de usuarios en Twitter con sus declaraciones sobre el feminismo y el rol de la mujer en la sociedad.

Hace algunos días la modelo estrella de los años 90 ofreció una entrevista en el programa "Todas las tardes" de su amiga Maju Lozano y dio declaraciones que no gustaron; Valeria dijo estar a favor de la lucha de las mujeres contra la desigualdad; pero que también que no le gusta cuando las mujeres pierden feminidad en este proceso.

"Me parece fantástico que las mujeres sigamos peleando por nuestros derechos. Ha habido una desigualdad durante muchísimos años hacia el género y creo que hemos avanzado y ganado muchas batallas, pero queda un largo camino por recorrer", declaró Mazza.

"No me gusta cuando la mujer pierde feminidad en esta lucha. Las mujeres somos distintas y creo en la lucha por la no desigualdad, pero tampoco tenemos que ocupar el mismo lugar que los hombres porque no somos iguales. Vinimos al mundo para diferentes cosas", agregó rápidamente la ex top model.

Esto solo fue el inicio de su descargo, pues en la mesa del programa de Mirtha Legrand, también habló sobre el feminismo y su opinión a cerca de ello.

"Yo en estos días hice un comentario con la mejor buena onda del mundo y resulta que he sido criticada... soy feminista chicas... Un grupo de mujeres en topless gritando en un espacio público no me representa, pero eso no quiere decir que no este de acuerdo con la lucha", fueron sus reiteradas declaraciones.

Luego del segundo debate de Valeria Mazza, cientos de usuarios de redes sociales reaccionaron de manera negativa ante sus declaraciones, donde algunos aseguran que la ex top model es demasiado superficial.

La Supermodelo Valeria Mazza genera indiganción en redes sociales. (Fuente:YouTube)