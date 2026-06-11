Cuando el balón empiece a rodar en México, el mundo volverá a mirar en una sola dirección. No importará la distancia, ni el idioma, ni la camiseta. Durante más de un mes, el fútbol volverá a sentar a millones frente a una pantalla y hacerlos gritar, sufrir, celebrar o quedarse en silencio ante una acción memorable.

Ese es el espíritu con el que América Televisión se prepara para la cobertura de la Copa Mundial FIFA 2026, el torneo más grande en la historia de la competencia y el primero que se disputará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Para el canal peruano, que tiene los derechos de transmisión de una parte importante del certamen, el desafío no es únicamente emitir partidos, sino construir una experiencia mundialista para una audiencia que, aunque esta vez no tendrá a la selección peruana en la cancha, seguirá viviendo el fútbol como una pasión propia.

“Estamos preparados desde hace varios meses”, señala Jorge Grippa, Gerente de Contenido de América Multimedia. La señal transmitirá 40 de los 104 partidos del Mundial. De ese paquete, ocho encuentros serán exclusivos de América tvGO, la plataforma digital del canal. El resto se verá a través de América Televisión y América Multimedia, con una cobertura que incluirá previas, análisis, resúmenes y el seguimiento de las principales historias del torneo.

La apuesta editorial, explica Grippa, parte de una idea sencilla pero ambiciosa: llevarle al televidente peruano la mejor información posible. Para eso, América envió tres equipos periodísticos conformados por reporteros y camarógrafos. No viajarán narradores ni comentaristas, precisa, por una decisión vinculada a los costos de una cobertura internacional de esta magnitud. Las narraciones y comentarios se realizarán desde los estudios del canal.

“Lo que estamos haciendo es cubrir con tres equipos todo el Mundial”, detalla. Nicolás Ramírez, Jampool Cuadros y Juan Carlos Orderique fueron enviados a distintas sedes para contar lo que ocurre dentro y fuera de los estadios. Ramírez estará en ciudades como Ciudad de México, Houston y Guadalajara; Cuadros tendrá asignadas coberturas en Nueva Jersey, Filadelfia y Dallas; mientras que Orderique llevará su estilo festivo y cercano desde Los Ángeles, Kansas, Dallas y Miami.

América TV buscará seguir, en principio, a las selecciones de esta parte del continente, como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Pero también estará atento a los grandes candidatos al título: Francia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra, Países Bajos y Brasil, entre otros.

“La cobertura atractiva es tratar de seguir a los países sudamericanos, porque estamos en esta parte del continente. Y, en segundo lugar, seguir a aquellas selecciones que tienen muchas chances de llevarse la Copa Mundial”, explica Grippa.

Jorge Grippa, Gerente de Contenido de América Multimedia. (Foto: América TV)

El canal transmitirá partidos de alto interés en la fase de grupos, entre ellos el México vs. Sudáfrica, que abrirá el Mundial; Canadá vs. Bosnia y Herzegovina; Estados Unidos vs. Paraguay; Brasil vs. Marruecos; Argentina vs. Argelia; Inglaterra vs. Croacia; Ecuador vs. Alemania; Uruguay vs. España y Colombia vs. Portugal. La elección, reconoce Grippa, no fue sencilla: había que seleccionar 25 encuentros de la primera fase entre decenas de partidos disponibles.

“Fue muy complicado, pero esperamos que el público peruano acepte esta programación que tiene América Televisión en todas sus plataformas”, comenta.

La inauguración tendrá una cobertura especial. Desde el Estadio Ciudad de México, Nicolás Ramírez será el encargado de transmitir el pulso de una jornada que marcará el inicio del torneo. América comenzará la antesala desde el mediodía, antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 2 de la tarde, hora peruana.

Las voces principales de la transmisión estarán a cargo de Toño Vargas y Jehofred Sulca en la narración. En los comentarios estarán Richard de la Piedra y Óscar del Portal. También participará Erick Osores, imagen deportiva del canal, y se contempla la presencia de invitados especiales para distintos encuentros.

Para Grippa, el Mundial no se cuenta solo desde el marcador. Un partido trae figuras; las figuras convocan hinchas; y los hinchas conectan con el público que mira desde casa. Esa cadena emocional es la que América quiere activar durante su cobertura.

“Primero está la historia del partido: la previa, la fiesta, el partido mismo. Y después seguir a la figura de cada encuentro. Creo que por ahí va”, sostiene.

En tiempos en que buena parte del deporte internacional migró a plataformas pagadas, Grippa subraya el valor de mantener una ventana gratuita para el público peruano.

“Somos una señal gratuita, cien por ciento. Usted no tiene que pagar un solo centavo para ver 40 de los mejores partidos del Mundial. Creo que eso es algo que hay que mantener”, afirma.

América tvGO también tendrá un papel relevante. Grippa precisa que los partidos exclusivos de la plataforma no serán una versión menor de la transmisión televisiva, sino una producción con los mismos recursos, previas y tratamiento editorial.

“No vamos a hacer una diferencia porque tvGO sea señal digital. Será la misma transmisión, con los mismos recursos”, subraya.