Por Sonia del Águila

Cuando el balón empiece a rodar en México, el mundo volverá a mirar en una sola dirección. No importará la distancia, ni el idioma, ni la camiseta. Durante más de un mes, el fútbol volverá a sentar a millones frente a una pantalla y hacerlos gritar, sufrir, celebrar o quedarse en silencio ante una acción memorable.

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