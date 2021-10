Valeria Piazza participó en la secuencia “Los antojitos de Ivanna” del programa “En boca de todos” y sorprendió luego que anunciara que ya tiene definida la fecha en la que se comprometerá en matrimonio con Pierre Cateriano.

“Ay no sé cómo contarte”, dijo Piazza. “Da nervios, ¿no? Sabes yo sentí exactamente lo mismo cuando puse el poster de Almuneda, me entró algo así cómo que no sabía cómo decirlo”, apuntó Ivana Yturbe, quien estuvo como entrevistadora.

“Yo no estoy embarazada”, aclaró tajantemente la conductora del bloque “América Espectáculos”, y tras ello, le pidió a su amiga que ella contara la primicia.

“¡Valeria se nos casa muchachos!”, anunció la exchica reality. Valeria Piazza confirmó lo dicho por Ivana. “Tú sabes todo lo que paso, no se pudo, por eso ahora ya en 2022. Así que ya sabes que el próximo año te quiero ver con tu vestido, toda hermosa y llegas con mi Almu”, comentó la figura de televisión.

Tras ello, la pareja de Beto Da Silva se animó a revelar el mes en que Valeria y su novio contraerían matrimonio. “Nadie va a saber que Valeria se casa en octubre”, acotó sorprendiendo a su amiga.

