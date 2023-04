Valeria Piazza es oficialmente la nueva conductora de ‘América Hoy’ y será el reemplazo de Brunella Horna, quien tuvo que salir abruptamente por el escándalo de su esposo, Richard Acuña, y su mal estado de salud.

“Muchísimas gracias por tanto cariño. Fue todo tan rápido, no me lo esperaba. Hablé con Brune, está contenta, ella me escribió, somos amigas. Sé que está viéndonos, así que le mando un beso bien grande. Estoy apoyando a Brunella mientras no está, estaré un tiempo con ustedes”, fueron las primeras palabras de la ex reina de belleza.

La también conductora de ‘América Espectáculos’ aseguró que no es el reemplazo permanente de Brunella, pues ella volverá meses después.

Es preciso señalar que, desde su salida del magazine de América, circulan rumores de embarazo de la actual pareja de Richard Acuña.

“Nada de serrucho, he venido a divertirme. Brune me dijo que sea super cuidadosa, que acá molestan mucho”, agregó.

¿Cómo fue presentada Valeria Piazza en América Hoy?

Tras el escándalo de Richard Acuña, luego que su expareja y madre de su hija Claudia Ganoza apareciera en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para asegurar que sufrió maltrato psicológico; la modelo Brunella Horna no volvió a aparecer más en la conducción de ‘América Hoy’.

Este miércoles 26 de abril, su gran amiga Valeria Piazza fue presentada como su reemplazo temporal. Mira el video de su bienvenida.