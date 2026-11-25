La influencer peruana Vanessa Valcárcel, conocida como ‘Valú’, protagonizó un violento enfrentamiento con las gemelas dominicanas Tatiana y Dominique, conocidas como ‘Las Mellas’, durante el estreno de la tercera temporada del reality ‘La Casa de Alofoke’. La participante fue empujada, golpeada y jalada del cabello durante el altercado, que quedó registrado por las cámaras del programa y posteriormente se difundió en redes sociales.

El incidente ocurrió el lunes 23 de noviembre, durante el primer día de la nueva temporada del espacio creado por Santiago Matías. Lo que comenzó como un intercambio de palabras entre las concursantes terminó en una confrontación física que dejó a la peruana en el suelo, mientras otros participantes intentaban separarlas.

En los videos difundidos en distintas plataformas se observa cómo una de las gemelas empuja a Valú, quien pierde el equilibrio y cae al piso. Posteriormente, la influencer recibe golpes y es jalada del cabello durante la pelea. La situación también generó preocupación por la cercanía de la participante con una escalera, debido al riesgo de que pudiera golpearse durante la caída.

Otros integrantes del reality intervinieron para detener el enfrentamiento y separar a las involucradas. Sin embargo, las imágenes del altercado se viralizaron y generaron diversas reacciones entre los espectadores, quienes cuestionaron lo sucedido y pidieron medidas para garantizar la seguridad de los concursantes.

Algunos usuarios también solicitaron que Valú abandone el programa, al considerar que su integridad física podría estar en riesgo si se repiten este tipo de situaciones durante la convivencia.

Equipo de Valú exige sanciones a la producción de ‘La Casa de Alofoke 3’

Tras la difusión de las imágenes, el equipo de Vanessa Valcárcel publicó un comunicado dirigido a la producción de ‘La Casa de Alofoke 3’, en el que exigió revisar las grabaciones del enfrentamiento, determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

En el pronunciamiento, el entorno de la influencer reconoció que durante la convivencia pueden producirse discusiones, diferencias de opinión y comentarios relacionados con aspectos culturales. Sin embargo, remarcó que estas situaciones no justifican las agresiones físicas.

Asimismo, sostuvo que Tatiana y Dominique fueron quienes iniciaron los ataques contra la participante peruana y afirmó que las agresiones ocurrieron de manera reiterada y simultánea.

El equipo de Valú también solicitó que la producción haga cumplir las normas establecidas dentro del reality y garantice la seguridad de todos sus integrantes. En esa línea, cuestionó que las diferencias entre los participantes puedan terminar en enfrentamientos físicos.

“El entretenimiento tiene límites. La integridad física no es negociable” , señaló el entorno de la influencer en el comunicado, en el que reiteró su pedido para que se revisen los hechos y se tomen medidas frente a lo ocurrido.

El pronunciamiento también hizo referencia al cumplimiento del contrato y las reglas que rigen la participación de los concursantes. El equipo insistió en que las conductas violentas deben tener consecuencias y que la producción debe establecer límites para evitar nuevos incidentes.

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