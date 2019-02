Venezuela: ¿Qué fue de la vida de las reinas de las telenovelas de los 80 y 90?

En la década de los ochenta, rostros como los de Jeannette Rodríguez y Grecia Colmenares paralizaban la televisión de Venezuela y Latinoamérica protagonizando historias como: "Cristal", "Topacio" y "La dama de rosa", telenovelas de más de 200 capítulos que tenían, por aproximadamente un año, en vilo a los espectadores. Algunos años después, Maricarmen Regueiro, Mariela Alcalá, Rosalinda Serfaty, Hilda Abrahamz o Astrid Carolina Herrera ocuparían ese lugar, saborearían el éxito de los melodramas y se convertirían en las reinas de la pantalla chica.



A mediados y fines de los noventa el impacto de las telenovelas venezolanas se verían menguadas por la crisis económica de ese país y por el impacto de producciones mexicanas, argentinas y colombianas. Es entonces cuando actrices como las mencionadas Regueiro y Abrahamz, recordadas por protagonizar "Natacha" en nuestro país, lograrían emigrar al exterior en busca de nuevas oportunidades.

Años más tarde, harían lo propio Coraima Torres y Rosalinda Serfati, recordadas por producciones locales como "María Emilia, querida" y "Luz María".

¿Pero qué hacen actualmente estas actrices? ya tan lejos de la época dorada del llamado "culebrón" venezolano.

JEANNETE RODRIGUEZ

Considerada una de las reinas madres de ese boom televisivo venezolano, Jeannette Rodríguez, hoy de 57 años, grabó en 2005 "Silvia Rivas", su última telenovela con Radio Caracas Televisión, una cadena privada que dos años después cerraría Hugo Chávez. Actualmente vive en Miami a la espera de algún buen personaje que la llene profesionalmente.

En una entrevista concedida al diario El País de España, la actriz lamenta profundamente la situación que atraviesa su natal Venezuela.

"¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?", exclama. "La pesadilla de mi país no tiene fin. Pero eso no es una telenovela, no tiene nada rosa. Es una película macabra", expresó.

GRECIA COLMENARES

En 1984 y antes que Jeannette Rodríguez destacara como protagonista, Grecia Colmenares encumbraría su carrera con "Topacio", la historia de una campesina ciega que se enamora apasionadamente de Jorge Luis, un hombre millonario, interpretado por el actor Víctor Cámara.

El éxito de "Topacio", le daría a Colmenares la oportunidad de emigrar en 1986 hacia Argentina, país que se convertiría después en su segundo hogar. Allí protagoniza "María de nadie" junto al galán de momento, Jorge Martínez.

Además de "María de nadie", Grecia Colmenares estelariza en Argentina: "Pasiones" (1988), "Rebelde" (1989), "Romanzo" (1990), "Manuela" (1991), "Más allá del horizonte" (1994), todos grandes éxitos.

Tras un breve paso por Venezuela, Colmenares graba su última telenovela: "Vidas prestadas" en el 2000. Ese mismo año, la actriz decide vivir en Miami y alejarse de la televisión. Actualmente tiene 55 años.



MARIELA ALCALA

Mariela Alcalá también fue parte de "Cristal" aunque con un personaje secundario. Sin embargo su oportunidad le llegaría con la telenovela "Rubí Rebelde" en 1985, la historia de una joven de los suburbios de Caracas que enamora a Víctor Alfonso, un niño rico de Venezuela.

Años más tarde, Alcalá trabajaría en Argentina, Perú y España. Actualmente está casada y tiene tres hijos, uno de ellos Gerardo José, peruano e hijo del productor argentino Rodolfo Hoppe con quien Mariela coincidió en las telenovelas "Leonela" y "Luz María".

CORAIMA TORRES

En 1992 alcanzaría la fama gracias al éxito de "Kassandra" junto a Osvaldo Ríos. En 1999, protagonizaría "María Emilia, querida" en Perú, junto a Juan Soler. Luego emprendería vuelo a Colombia, donde ha protagonizado una serie de producciones locales y actualmente vive al lado de su hijo Manu y esposo Nicolás.



ASTRID CAROLINA HERRERA

Tras ganar el Miss Mundo en 1984, Astrid Carolina Herrera formó parte de varias producciones venezolanas como "La loba herida" y "Morena Clara". Años más tarde, en el 2011 participó como antagonista en su última telenovela venezolana: "La viuda joven".

En 2014, y con ya 50 años de edad tuvo a su primera hija Miranda Carolina Herrera. Actualmente vive en Venezuela, y ha recorrido varias ciudades con la obra de teatro "Lo que no te dijeron del sexo".

MARICARMEN REGUEIRO

Maricarmen Regueiro es recordada en nuestro país por protagonizar la exitosa "Natacha" en 1991 y "Cosas del amor" en 1998.

Antes de ambas producciones locales, la actriz venezolana fue parte de éxitos hechos en Venezuela como "Cristal", "La intrusa", "Señora", "Amanda Sabater", entre otras. En 1992 viaja a Argentina para formar dupla con Gabriel Corrado en "Princesa", con la cual sumaría otro éxito en su carrera.

Un año más tarde, el fallecimiento de su hermana como problemas políticos que involucrarían y condenarían a 30 años de cárcel a su esposo Ramiro Helmeyer le cerrarían muchas puertas laborales. Actualmente, poco se sabe de esta actriz, hoy de 53 años.

CATHERINE FULOP

Catherine Fulop es una de las pocas actrices de la época dorada de las telenovelas venezolanas que se ha mantenido activa hasta ahora.

En 1988 protagoniza "Abigail" junto a Fernando Carillo, éxito que impulsa su carrera actoral y la lleva a ser parte de otras producciones en Venezuela y luego en Argentina, país en el que terminaría por residir hasta hoy. Casada desde hace 20 años con el actor y empresario argentino Osvaldo Sabatini, Fulop tiene dos hijas, Oriana y Tiziana Sabatini.

En 2016, Fulop interpretó a la villana principal de la telenovela "Por amarte así". En paralelo a su trabajo como actriz, la venezolana también ha destacado como conductora de televisión.

HILDA ABRAHAMZ

Junto a Maricarmen Regueiro,, Hilda Abrahamz protagonizó "Natacha". Con una veintena de producciones en su carrera, entre las que destacan títulos como los vistos líneas arriba: "Abigaíl", "Princesa" en la década de los noventa, la actriz, a diferencia de sus compañeras, continúa viviendo en Venezuela. Su último trabajo actoral en ese país lo hizo en 2012 con "Mi ex me tiene ganas".

"Yo sigo haciendo teatro, ya no telenovelas porque no se producen en el país", declaró hace un tiempo la actriz, quien, también en el 2012, posó desnuda para la revista para adultos Playboy en Venezuela.

Ese mismo año, Abrahamz interpretó a la transexual Delirio Del Río en el filme "Azul y no tan rosa". Dicha película ganó en el 2013 el Premio Goya a la mejor película iberoamericana.