La serie “ The Last of Us ” está disponible en el catálogo online de la plataforma de streaming HBO Max desde su fecha de estreno. El primer capítulo titulado “When You’re Lost in the Darkness” (Cuando te pierdes en la oscuridad) se emitió a través de HBO Max el pasado domingo 15 de enero y fue bien recibido por la audiencia, especialmente por los seguidores de los videojuegos de Play Station; la crítica apunta a que la adaptación televisiva live-action ya es una de las mejores series dramáticas del 2023. La ficción lanzará un capítulo semanal a las 9:00 p. m. ET/PT, a través de HBO y HBO Max.

