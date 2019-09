Verónica Castro anuncia su retiro de la actuación tras escándalo por supuesta boda

Verónica Castro anunció en sus redes sociales que después de 53 años en la actuación decide retirarse porque no puede con la agresión y escarnio que en estos últimos días ha vivido, debido al escándalo en el que está inmersa por una supuesta boda con Yolanda Andrade.

La actriz de "Los ricos también lloran" y "Rosa salvaje" subió un video de su hijo Cristian Castro interpretando "Alguna vez" y aprovechó para escribir a modo de comunicado su decisión.

►Verónica Castro: los amores de la actriz y su polémica boda con Yolanda Andrade

►Verónica Castro: esto dijo la actriz mexicana sobre su boda con Yolanda Andrade

"...Elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós. La vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Entregué mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB! 🙏", se lee en el mencionado post.



El post de 'La Vero', como así le dicen a la actriz mexicana, recibió cientos de comentarios donde le aseguran sentir dolor por su retiro, pero que respetan su decisión para que ella consiga lo que tanto desea.

El último trabajo de Verónica Castro en televisión fue en la primera temporada de "La casa de las flores" y como jurado de "Pequeños gigantes", reality show de Televisa, a lado de Miguel Bosé.



LA BODA POLÉMICA

El pasado 3 de setiembre, Yolanda Andrade confirmó que fue Verónica Castro la mujer con quien se casó simbólicamente hace unos años, en Ámsterdam.

"Me casé con una mujer maravillosa, con una mujer divina que tú conoces, con ese amor que le da a uno, sí pasó, nos casamos en Ámsterdam, nos casamos en un momento muy bonito; no te puedo decir en qué año porque luego van a sacar cuentas". "Fue simbólico, en un momento divino", expresó en entrevista con Javier Poza.

"Fui madrastra de dos….". "A mí me gustaría que la Vero estuviera en la línea, ¿Vero, nos escuchas? sería maravilloso, en el nombre de nuestra amistad quiero que Verónica Castro me desmienta", agregó la conductora de televisión.

Horas después de las declaraciones de Andrade, Castro, vía telefónica con el programa "Venga la alegría", aclaró que si no se casó con los papás de sus hijos, mucho menos con Yolanda Andrade.



"Nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma, como en una kermés; a mí me avisó Yolanda hace casi 20 años que se casaba y que se iba a Europa, no voy a decir con quién me dijo, pero no soy yo, me da mucha pena desilusionarlos”, expresó la actriz de 66 años.