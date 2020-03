Verónica Linares, conductora del noticiero “América Noticias”, sorprendió a todos luego que en plena trasmisión en vivo que anunciara que está esperando su segundo bebé, fruto de su amor con el abogado Alfredo Rivero–Nieto.

La reveladora noticia vino luego que Federico Salazar se mostrara asustado porque su compañera de conducción casi se cae. El hecho llamó la atención de Rebeca Escribens, quien le preguntó a su amiga si todo estaba bien, y la respuesta de la periodista impactó a todos.

“Estoy embarazada. Por eso es que Federico se asustó, casi me caigo”, respondió Verónica Linares a la pregunta de Escribens. A lo que Federico Salazar, le preguntó: “¿Qué, no le has contado”.

Tras ello, Linares confirmó que está en la dulce espera y que no lo había dicho antes porque prefirió esperar el tiempo prudente.

“No lo estoy anunciando. Amiga linda, lo que pasa es estaba esperando que pase un tiempito y tú tienes una lengua así (haciendo señas con sus manos)”, dijo la periodista.

