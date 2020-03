En un reciente encuentro que tuvo con la prensa, Verónica Linares no dudó en responder a quienes la están criticando e insultando por continuar trabajando en estado de gestación durante el período de cuarentena dispuesto por el Gobierno para contener la propagación del coronavirus (COVID-19) en el país.

La periodista de América TV no dudó en mostrar su fastidio por las agresiones que ha recibido a través de las redes sociales.

“Hay gente que me insulta, creen que sigo trabajando porque quiero perder a mi hijo, porque tengo 43 años y no me muero por volver a ser mamá otra vez. Es bien estúpido eso, pero no puedo estar respondiendo a estúpidos”, dijo notoriamente fastidiada.

Verónica Linares aclaró que se encuentra en buen estado de salud. “El problema con las embarazadas es que yo no podría tomar antibióticos”, agregó.

Sin embargo, la periodista se sinceró y dijo que sí está preocupada por algunos miembros de su familia que sí son parte de la población vulnerable. “Yo no me voy a morir, no le voy a pasar ninguna enfermedad a mi bebe y lo que más me preocupa ahora es mi suegro que es un paciente con cáncer y mi mamá que tiene diabetes", sentenció.