Sergio Freire, el último comediante en subir al escenario de Viña del Mar 2018, tomó la clasificación de la selección peruana de fútbol al Mundial Rusia 2018 como parte de su rutina de humor.

El actor chileno, uno de los más destacados en el stand-up comedy sureño, inició su rutina con bromas sobre cómo Mon Laferte debió cambiarse el nombre (ella es en realidad Norma Monserrat Bustamante) e irse a México para poder alcanzar la fama en Chile.

También habló sobre cómo cambió su vida con la paternidad y, luego, sorprendió con la mención a la selección peruana.

Sergio Freire recordó cómo en las actuaciones escolares siempre le gustaba actuar y el 21 de mayo (cuando se recuerda El combate naval de Iquique) él quería ser Arturo Prat, pero le pedían ser "el peruano" de la Guerra del Pacífico.

"Está bien, yo seré le peruano. Por lo menos (al ser peruano) voy al Mundial", dijo el humorista, generando pifias en el público de Viña del Mar. "Oigan es fútbol nada más, cálmese. En el fútbol se gana, se pierde, no es para tanto", dijo Freire para calmar los ánimos.

"Los hermanos peruanos van al Mundial, hay que apoyarlos. No te vas a transformar en peruano por apoyar, y yo los voy a apoyar", dijo Freire, generando palmas en la audiencia.

Minuto 13 de este video de YouTube:

La rutina de Sergio Freire en Viña del Mar 2018 continuó con bromas sobre las preguntas que se hacen en los censos en Chile. "Me preguntaron cuál era mi etnia", dijo el comediante. "Cuando me dijeron que era mapuche, me hice pasar por mapuche. Luego me enteré que ellos no habían participado del censo. Me sentí mal porque en mi primera vez como mapuche, ya había traicionado a mi etnia", remató el humorista.

En su tiempo en el escenario, Freire también bromeó con una de sus pesadillas frecuentes: los números de la Teletón.

Los integrante de Gente D'Zona, las hermanas del dueto Ha*Ash, que formaron parte del jurado de Viña del Mar 2018, fueron algunos de los personajes famosos que vieron la rutina de humor de Freire.

A pedido del público, Sergio Freire se fue fue de la Quinta Vergara con Gaviota de Oro y Plata.

Viña del Mar 2018 cerró el domingo su edición 59. Entre los artistas que se presentaron en los 6 días que duró el evento destacaron Luis Fonsi, Carlos Vives, CNCO, Jesse & Joy, entre otros.