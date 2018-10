"La Voz Argentina": chica hipoacúsica emocionó a Ricardo Montaner | VIDEO

Es de Córdoba, Argentina, se llama Yanina Galeasi y tiene hipoacusia, una enfermedad auditiva que afecta sus oídos; sin embargo, nunca ha sido impedimento para ella. Se presentó a "La Voz Argentina" y ahora cumplirá sus sueños, gracias a su increíble talento.

En el programa transmitido por Telefé, "La Voz Argentina", está claro que el objetivo de los concursantes es sorprender a los coaches con su gran talento para poder ser parte de uno de los equipos y así comenzar una carrera dentro del show.

Lo más especial, es que en cada talento que se presenta, siempre hay una historia de lucha para contar. Ese es el caso de Yanina Galeasi, una chica hipoacúsica que emocionó a todos los presentes con su presentación e historia.

"Gracias a Dios tengo el don de poder cantar, que a mí me motivó a seguir. Y sobre todo cantarle a Dios, pues amo hacerlo, pero sé que me lo dio para poder mostrarle al mundo que no hay discapacidad y que no hay cosas que puedan ser imposibles", exclamó Yanina.

Se robó corazones, su interpretación de la versión en español del tema "Without You" de Mariah Carey; fue conmovedora; sin embargo, solo Ricardo Montaner fue quien se dio vuelta al escuchar su voz.

Como se conoce, los jurados no saben absolutamente nada de los participantes, hasta que dan la vuelta a sus sillas. Así fue como Ricardo Montaner conoció a Yanina y a su historia.

"Ven, cuéntame, dame un abrazo. Yo no sé, si se hubieran dado vuelta todos me hubiera perdido de esta oportunidad que tengo de darte este abrazo y de darte la bienvenida. Creo que además este programa está para mostrarle a la gente que se puede. ¿Me entiendes?, ¿Me estás leyendo los labios? Sabes que estás dando una lección a toda la gente que te está viendo, porque puedes superar cualquier cosa que puede parecer un impedimento. Y Dios no quita dones, te los da, y a ti te regaló el don de la comunicación, te hace cantar como si fueras un ángel. Yo no sabía tu historia, y tu voz me llegó al corazón", dijo Montaner.