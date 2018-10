Horas antes de transmitirse la cuarta gala del reality de canto "La Voz México", una de las participantes que más ha dado que hablar, esto por un incidente con Maluma, utilizó su cuenta Instagram para contar su experiencia en la escena. Ella es la argentina Cindy Coleoni.

Cindy Coleoni lleva unos años viviendo en México, país del que se enamoró y donde espera desarrollar su carrera musical. Ella indicó en Instagram que en el rock encontró "la válvula de escape perfecta para sobrevivir a muchas situaciones".

"En los escenarios, puse a mi esencia incontables veces a prueba, ante la mirada de todo tipo de ojos. En mi guitarra, encontré el escudo perfecto para salir a dar pelea. En mis viajes, descubrí la fortaleza de mi raíz", indicó la cantante en Instagram junto al video de su presentación en el club Caradura de México DF.

"Con valentía expuse mi alma ante personas que quizás no la entendían bien, pero cada paso en falso supo hacerme más fuerte.

Y mi voz, fue reflejando de la manera más pura todo el proceso.

Mi camino, mi historia. Dale pelea que todo se puede. Siendo uno mismo, todo vale. El que no arriesga no gana. Y no se olviden de cabeza", añadió Coleoni.

Cindy Coleoni se dio a conocer en la tercera noche de audiciones de "La Voz México" cuando, luego de impactar al jurado con su voz, le pidió a Maluma no dirigirle la palabra. El cantante colombiano no había volteado su silla a pesar de gustarle la voz de la intérprete, lo cual habría molestado a la argentina.

Tras este rechazo, Maluma insistió en hablar con Coleoni, con frases que han sido criticadas en redes sociales como sexistas. Ella, por su parte, está en el equipo de Natalia Jiménez.