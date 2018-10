"La Voz México": Cindy Coleoni, la participante que desafió a Maluma

Nació en Argentina, pero vive casi tres años en México. Cindy Coleoni ama la música y es una de las nuevas participantes del reality de competencias "La Voz México". Ella, si bien impactó al jurado por su talento, también llamó la atención por algo más.

Cuando Cindy Coleoni empezó a cantar en "La Voz México", casi todos los miembros de las sillas de coaches voltearon. El único que no lo hizo fue Maluma, el cantante colombiano del momento.

Cuando los coaches empezaron a tomar la palabra, Maluma también quiso decir algo, pero Coleoni lo sorprendió con un "vos no me hables", lo cual sorprendió al resto de artistas y, sobre todo, al cantante de "Cuatro babys".

Tras ello, Maluma dijo más cosas sobre Coleoni que fueron consideradas sexistas en redes sociales: "Así me gustan las mujeres", "linda, si no me quieres ver… ¿te puedo decir linda? ¿tienes novio?" y "tranquila, que a mi me gusta el maltrato".

"Vamos por todo. Te veo en los ensayos, Maluma", dice Cindy Coleoni en uno de sus más recientes posts para Instagram. ¿Conseguirá mantenerse en el show ahora que es parte del equipo de Natalia Jiménez?

DATO

"La Voz México" se transmite todos los domingos por la noche en Las Estrellas.