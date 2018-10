En su más reciente emisión, "La Voz México" sorprendió a millones de espectadores con la presentación de un anciano, el cual se ganó el aprecio y respeto de jueces y coaches. Ni siquiera Maluma quedó indiferente.

El hombre de 69 años, originario de Bélgica y con el nombre artístico de Ley Memphis, llegó al escenario de La Voz México para brillar y encantar a los cuatro coaches.

Maluma, Carlos Rivera, Anitta y Natalia Jimenez, empezaron a discutir para ver qué equipo eligiría el participante. Él, un amante de los años 60 con estilo hippie y de alma libre, reconoció no conocer la música del cantante colombiano, lo cual causó gracia entre estrellas y espectadores.

"Yo sé que de mi música no debes saber nada", dijo Maluma, "Pero de grande quiero ser como tú y mantener mi esencia siempre, no eres mi fan pero yo sí soy tu fan", sostuvo la estrella latina.

Ley Memphis no conocía la música de ninguno, pues se trata de estilos que no son de su época. Al final, el belga decide por irse al equipo de Carlos Rivera, pues su cuñada estaba enamorada de él.



"Sinceramente, ahora no sé qué hacer", dice Carlos Rivera.