"La Voz México": esta noche siguen las batallas

Tras una primera noche de eliminaciones, "La Voz México" continúa este domingo con las batallas, donde varios de sus participantes deberán dejar la competencia. Conoce la hora y el canal para ver las presentaciones.

"LA VOZ MÉXICO": HORA Y CANAL PARA EL SÉPTIMO PROGRAMA

México: 8:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

CANAL

"La Voz México" solo está disponible en el canal Las Estrellas del país norteño.

ASÍ ESTÁN LOS LOS EQUIPOS

COACH: MALUMA

Diana Villamonte

Érika Alcócer

Paola Guanche

Nacho Pérez

Ariel VI

BAE

Jesús de la Rosa

Lilian El Jeitani

Estefanía Riojas

​José Dhalí

Ley Memphis

COACH: ANITTA

Mafer Labastida

Norah Montero

Morgana Love

Luanna Silva

Ángel Elizondo

Diana Campos

Andah

Maverick López

André Eliz

Delian

COACH: NATALIA JIMÉNEZ

Maggy Aranda

Carmen Goett

Cindy Coleoni

Francisco Treviño

Anthon Mor

The Cash

Hugo Coronel

Rosa Michell

Aarón Antonio

Adelaide Pilar

COACH: CARLOS RIVERA

Guillermo Mendoza

Luis Ochoa

Dulce Najar

Rolando Lesmo

Aneeka

Reneé Acosta

Ale Ramírez

Colette

Rey Cristopher

Mad Rapsodia

Cristina Ramos

Gabby Tamez

Los próximos programas de "La Voz México" prometen explorar el supuesto desaire de Érika Alcócer a Carlos Rivera, pues ella no lo eligió para que sea su coach a pesar de ser ambos amigos. Ella, no obstante, tiene otra explicación:

"La gente no lo entiende, pero no había otra. No lo escogí porque yo lo consideraba antitético, creo que lo iba a poner en un aprieto emocional a él y yo también, y de todas maneras me iban a criticar y si me iba con él iban a decir que me apoya porque éramos amigos."