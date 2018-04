A inicios de los 90, los niños vivían esperando que llegara el fin de semana para convertirse en nubecinos o nubetores. El éxito de “Nubeluz” hizo que el rostro de sus dalinas, como Xiomy, sea conocido en toda la región.

Hace unos días, la ex conductora volvió por unos días a Lima, pero ya no para entonar pegajosas canciones o realizar elaboradas coreografías, sino para brindar un seminario sobre la ciencia espiritual.

—¿Qué es lo que más se extraña de ser una dalina?

La efervescencia de llegar al Amauta y sentirlo lleno. Pero la verdad es que tanta gente nos sigue por redes que sigo sintiendo que “Nubeluz” está vivo en nuestros corazones.

—Bueno, debe ser difícil sacarlo de sus mentes...

Sí, “Nubeluz” no solo marcó la mente de los nubecinos de Latinoamérica, sino de nosotras, las dalinas, de las cíndelas y gólmodis, del equipo de producción que hizo posible que ese sueño fuera realidad. La verdad es que marcó la vida de una generación; creo que no va a existir nunca más un espacio como “Nubeluz” en la vida de los seres humanos.



***

Perfil del personaje



Xiomy Xibillé

Coach de bienestar integral, escritora y ex conductora de “Nubeluz”

Nací en Medellín, pero crecí en el Valle del Cauca. En 1991 fui nubelina y dos años después me convertí en dalina. Trabajé en “Nubeluz” hasta 1996. He escrito dos libros. El último, “Estar bien”, da consejos para llevar una vida sana en cuerpo y alma.