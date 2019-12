El conductor de televisión Yaco Eskenazi habló sobre la infidelidad y admitió que antes de conocer a su esposa Natalie Vértiz fue infiel, pero aseguró que ahora es “un hombre correcto”.

“Antes de conocerla yo no era muy correcto. Con ella conocí el amor y el compromiso. Mi vida va de acuerdo con eso, a cuidar la familia. Ojo que eso no me hace inmune, la vida es una carrera de largo aliento”, dijo en conversación con el diario Ojo.

Asimismo, el exchico reality no tuvo problema alguno en reconocer que evita salir a la calle “para no caer en las tentaciones”.

“Obvio. Yo no salgo a la calle, ¿para qué voy a estar en lugares dónde sé que hay tentaciones'. Sí, uno tiene que evitar la tentación. Si te gusta jugar no vas a pasar por la puerta del casino”, sostuvo la figura de América Televisión.

Por otro lado, Yaco Eskenazi confesó que nunca perdonaría “una infidelidad porque una relación no funciona después de eso”.

“Yo estoy feliz con mi esposa, me muero por ella y no necesito nada más. Cada pareja tiene su propia realidad, tiene su propia historia. El matrimonio implica compromiso y el compromiso implica lealtad. Si una relación no funciona, si ya no quieres a tu esposa, sepárate”, mencionó.