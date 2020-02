Días atrás, Magaly Medina en su programa difundió un video que muestra a Yaco Eskenazi saliendo de una discoteca, mientras su esposa, la modelo Natalie Vértiz, se encontraba de viaje junto a su menor hijo.

Tras la difusión de las imágenes, el conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” salió a retar a la periodista para que le haga un “ampay”; Magaly no se quedó de brazos cruzados y le respondió.

Además, la figura de ATV aclaró que el video que se difundió en su programa no fue un “amapay”. “Yaco Eskenazi dio una rueda de prensa junto a Ethel Pozo, creo que para presentar el programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, y los periodistas siempre preguntándole (…) A veces los periodistas confunden, ese no es un ampay, lo que sacamos de Yaco Eskenazi no es un ampay, porque no estaba haciendo nada malo, estaba saliendo de una discoteca. Cuando es ampay, nosotros decimos: ‘¡Ampay!’”, expresó la popular ‘Urraca’.

“A mí no me gustan que me reten, porque cuando me retan yo suelo tener un afán competitivo. Yo tomo los retos, a mí me lanzan un reto y yo lo tomo”, sentenció Magaly Medina en su programa.

Asimismo, Medina sorprendió al manifestar que siente simpatía por Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, aunque recalcó que si lo “ampaya” no dudará en publicar el video en “Magaly Tv: la firme”.

“Pero, no, no me gustaría. Para empezar a mí me parece una linda pareja la que hacen Natalie y Yaco, y no me gustaría hacerle un ampay. Lógicamente que si lo tengo alguna vez lo pondría al aire, como pondría cualquier ampay. Aunque me caiga la gente muy simpática, si lo tengo por supuesto que lo pondría”, precisó la conductora.