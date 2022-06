La cantante de salsa, Yahaira Plasencia aseguró que la mejor decisión que tomó en su vida es quedarse soltera, tras tener malas experiencias en el amor. Así lo aclaró en una entrevista para ‘América Espectáculos’.

“La mejor decisión que puede tomar en mi vida es quedarme soltera... (¿Se lo recomendarías a Alondra?) No se lo recomiendo a nadie, prefiero no hablar (de nadie)”, señaló Yahaira Plasencia y agregó sobre los regalos de sus exparejas: “No los uso, pero no los botaría, ni los vendería, son momentos que ya pasaron en mi vida, etapas quemadas y sigo con mi vida. Son etapas que me han enseñado”.

“Lo mejor es estar soltera, estoy contenta así, conociendo gente, nuevos amigos, nuevas amistades por allá (fuera del país). Estoy contenta así, ya quedé curada”, agregó.

La intérprete fue criticada por aconsejar a los jóvenes sobre cómo salir adelante durante una entrevista para el programa digital de la periodista Andrea Llosa ‘Mujeres Poderosas’. Ella salió al frente para aclarar su posición.

“Puedo hacerlo, he pasado tiempos complicados en mi vida, sé más o menos qué puede decirle a alguien de mi edad o un poco más joven. De repente (puedo decir): ‘Oye, piénsalo un poco mejor, no cometas esos errores’. He pasado momentos muy feos, muy complicados, estuve internada, queriendo irme para la otra vida. Y muchos pasan eso, y quien mejor que nosotros que hemos pasado eso para decir: ‘tranquilos, hay una luz al final del túnel’”, sentenció.

Defiende su interpretación de ‘El cantante’

Plasencia aprovechó para defenderse de quiénes han criticado su interpretación del famoso tema ‘El cantante’, escrito por Rubén Blades e interpretado en el pasado por el reconocido músico Héctor Lavoe.

“Estoy en el mejor momento, estoy feliz y contenta, ‘La cantante’ ha dado un giro 360 grados en mi carrera, pero bien... Cuando me dieron el tema tuve miedo de cantarlo porque sabía que se me venía todas las críticas, pero escuchando y analizando la letra yo me sentí identificada con la canción”, señaló.