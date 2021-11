La cantante de salsa Yahaira Plasencia se presentó este miércoles en el set de “América Hoy” y sorprendió a los conductores con la opinión que dio respecto a su expareja, el futbolista Jefferson Farfán.

En un inicio, la intérprete de “Y el dije no” confesó que extraña ver a Jefferson Farfán junto a Paolo Guerrero en la cancha de fútbol.

“Yo creo que todo el mundo extraña a ver Paolo y Jefferson, nos han dado mucha felicidad durante muchos años al Perú entero, ojalá los dos vuelvan a jugar. Jefferson está jugando, igual se les extraña a ambos, pero tenemos grandes representantes como Lapadula”, dijo la cantante.

Al ser consultada sobre si actualmente mantiene una amistad con el deportista, la participante de “El Artista del Año” dejó en claro que no habla con Jefferson desde hace un año.

“No mantengo ninguna amistad, nada, no hablo con él hace un año, nada nada, pero obviamente que no hable con él no quiere decir que no me lleve bien “, sentenció.

Janet Barboza intervino para consultarle a Plasencia si dejaba abierta la posibilidad de retomar su relación con Farfán. La salsera aseguró que ese es un tema cerrado en su vida.

“No, no, ese tema está cerradísimo, no hay forma”, respondió tajantemente Yahaira Plasencia, quien fue respaldada por los otros conductores de “América Hoy”.

