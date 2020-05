Era un 23 de junio de 1993 en la localidad de Manassas, Virginia (EE.UU.) cuando John Bobbitt llegó a su casa borracho y, a pesar de las objeciones de su esposa Lorena, la forzó a tener relaciones sexuales antes de irse a dormir. La mujer después fue a la cocina y agarró un cuchillo, con el que le cortó el pene al abusador antes de subirse al carro y tirar la parte íntima por la ventana. Como cabía esperarse, el icónico caso dio la vuelta al mundo y acaparó portadas de los medios más amarillistas en los Estados Unidos, con titulares como “Ella quería un divorcio, ¡él obtuvo una separación!” y “Una manera segura de obtener la atención de un hombre”. Al final, tanto John como Lorena terminaron siendo absueltos durante un igualmente mediatizado juicio, pero la historia sobreviviría por mucho más tiempo.

Y es que casi tres décadas después el incidente vuelve a la atención pública con el estreno este 25 de mayo de “Yo era Lorena Bobbitt” ("I Was Lorena Bobbitt”), una película biográfica producida por Lifetime, que recrea partes de la historia desde la perspectiva de la víctima. Lorena Gallo, quien ahora usa su apellido de soltera, fue productora ejecutiva del proyecto.

En una entrevista con el Clarín de Argentina, Lorena afirmó que el poder contar su historia ha sido “un refugio”. Sin embargo, remarca que esta situación solo la pudo hacer después de “mucha ayuda psicológica”, así como el apoyo de su familia, amigos y, en su caso, su fe.

En la cinta Lorena - ecuatoriana de nacimiento, pero criada en Venezuela- es interpretada por la actriz Dani Montalvo, mientras que John es encarnado por Luke Humphreys. Ambos colaboran para traer a la vida un retrato íntimo de la historia de la pareja no solo durante el incidente y los juicios posteriores, sino también explorando los detalles de cómo este matrimonio pasó de ser un supuesto sueño americano a convertirse en un calvario.

“Fue difícil volver a esos oscuros días de mi vida”, dice Gallo en una entrevista con la revista Oprah. “Pero sabía exactamente en lo que metía. Estaba mentalmente preparada para ello. Me dije: 'eso fue hace dos décadas. Sobreviviste, Eres fuerte, y resiliente”.

Sobre esos oscuros días, Gallo dice en la cinta: “Mi mente ya no podía manejar todo eso que pasaba. Esa agresión física, psicológica y sexual. Estaba bloqueada”

“La violencia doméstica es una epidemia social. Ahora estamos todos hablando del coronavirus, pero no hay que dejar de hablar de esto porque no disminuye”, afirma la mujer, quien ahora dirige Lorena Gallo Foundation, la cual busca ayudar a las víctimas de violencia de género y familiar. Para ella, “las cosas no han cambiado tanto” desde la época que fue abusada por su entonces esposo.

Además de mostrar la violencia doméstica, "Yo era Lorena Bobbitt" explora cómo algunos medios sensacionalizaron el caso.

“Tuvieron mucho que ver en la persecución que sufrí, y con el tono amarillista con el que se contó la historia. Era un momento en el que la amplia mayoría de quienes daban las noticias y de quienes eran jefes en los noticieros eran hombres”, dice Gallo al medio argentino, señalando que si bien se han hecho avances, “todavía queda mucho que hacer”.

La película se estrena este 25 de mayo en el canal de Lifetime en los Estados Unidos y llegará a Latinoamérica a través de la misma señal de cable en el segundo semestre del año. Aquellos que quieran conocer más del caso pueden también pueden ver la docuserie “Lorena” que publicó Amazon Prime Video en el 2019.

