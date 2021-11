Amparo se ha convertido en una de las actrices más famosas y reconocidas de la farándula colombiana. Desde que inició su carrera en los años 80 en la producción El gallo de oro, cautivó a los televidentes con su belleza y su versatilidad, además de ser una excelente actriz y también se le reconoció su potencial para el canto.

A través de un video de Tik Tok se ve a la diva de Colombia interpretando la canción Si te vas en una de las ediciones de Teletón Colombia, donde se le escucha a la actriz un poco desafinada. Varios usuarios cuestionaron el criterio que tiene Amparo a la hora de criticar a los participantes del programa, desde el año 2011 y en la que siempre genera mucha polémica con sus duros comentarios.

“No, no, yo pensaba que tenía una voz más potente”, Yo me ericé pero del susto, mamita ¿a usted quien le dijo que cantaba?”, “No, que horror. No se llama”, fueron algunos de los comentarios que se apreciaban en el video.

Amparo responde a quienes critican su edad

Desde siempre, ha sido una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento y también de las más polémicas, esto por sus comentarios, sus expresiones y la manera en la que ha respondido a quienes la critican por su físico y su edad.

Aunque ya no se toma personal las críticas que le hacen y los comentarios que le dejan donde le dicen que es muy vieja para seguir en la televisión y ahora hasta hace chistes y comparte memes, esta vez no aguantó un comentario que le hicieron como “insulto” y arremetió contra estos usuarios a través de sus redes sociales.

Esta vez, decidió responder a través de su cuenta de Twitter a quienes le dijeron “abuela” y que pretendían insultarla con esa palabra, la actriz les refutó preguntándoles si es que no tenían mamá.

‘’Si algunos resentidos creen que llamándome abuela me están insultando, quiere decir que no tienen mamá... y entonces, ¿Quién los habrá parido? Las abuelas son lo más bello que hay junto con las mamitas...ya quisiera yo tener las mías’', escribió en su cuenta de Twitter.