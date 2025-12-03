Este martes 2 de diciembre, en ‘Yo Soy’ 2025, fueron eliminados los imitadores de Chacalón y Manolo Otero, quienes a pesar de su interpretación, no lograron convencer al jurado que integran Carlos Alcántara, Ricardo Morán y Jely Reátegui.

“Me voy feliz, por ahí cometí algunos errores, pero es parte de la competencia”, dijo Hugo Panka, el participante que imitaba al emblemático artista, quien cantó “María Teresa”.

Alexis Molina, quien imita al intérprete de “Todo el tiempo del mundo”, agradeció la experiencia y los aprendizajes obtenidos, comprometiéndose a compartirlos con sus estudiantes en Cusco.

“Ha sido una experiencia muy grata estar aquí, compartiendo escenario con tremendos talentos. De todas formas, continuaré con la imitación de Manolo Otero, y se vienen muchos más tributos y proyectos. Gracias de nuevo", dijo tras conocer el resultado.

Suerte opuesta corrieron los concursantes que imitan a Karol G, Oscar D’León, Diego Bertie, Payo del Grupo Frontera, Nelson Pinedo y Jungkook, quienes fueron salvados y continuaron en competencia.

Pero, al igual que en otras eliminaciones, el público se mostró inconforme con la decisión del jurado, cuestionando la permanencia de otros concursantes como el imitador de Jungkook y Karol G.

“Arruinaron la temporada con la eliminación de Manolo Otero. Tenía la voz idéntica; solo le faltó actitud”, comentó un seguidor en YouTube. “Era Jungkook, no Manuel Otero”, aseguró otro. “Que injusticia”, apuntó otro usuario en Instagram.

‘Yo Soy’ es emitido de lunes a viernes, a partir de las 9 p. m., por Latina TV.