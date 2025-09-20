Este viernes 19, “Yo Soy” emitió una nueva gala de conciertos donde sus participantes dieron todo su talento para evitar la temida Noche de Eliminación y mantenerse en competencia.

Por ello, durante la jornada, Pedro Infante fue el primer clasificado, salvado por la actriz Jely Reátegui, nueva jurado del ‘reality. Sin embargo, Ricardo Morán anunció a Rubén Blades como el primer sentenciado de la noche.

Acto seguido, la decisión de Carlos Alcántara aseguró la continuidad de Joy en el programa, mientras que la tensión aumentó cuando sentenció al imitador de Jack Black.

A pesar de una emotiva presentación, y que haya logrado convencer al jurado, Morán le dio una segunda oportunidad a Raphael, quien avanzó a la siguiente etapa.

De igual forma, el reggaetonero Feid también aseguró su pase a la siguiente ronda. Finalmente, el imitador de Christian Yaipén fue sentenciado, uniéndose a los concursantes en riesgo de eliminación.

“Yo soy” se transmite de lunes a viernes a partir de las 7:45 p. m., mientras que los sábados a partir de las 9 p. m.