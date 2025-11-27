Este miércoles 26 de noviembre, en una nueva gala de ‘Yo Soy 2025′, Los Hermanos Gaitán Castro y Gian Marco se convirtieron en los primeros eliminados del ‘reality’, despidiéndose del público con mensajes de agradecimiento.

Y es que, la noche de eliminación se realizó sin el “botón salvavidas” por parte del jurado, dejando la responsabilidad de la permanencia exclusivamente en manos de Carlos Alcántara y Jely Reátegui.

Koko Gaitán, hermano menor de los cantantes originales y miembro del dúo imitador, expresó: “Como todo tiene su final, nos despedimos, pero con la grata sensación de haber estado aquí, ofreciendo lo mejor de nuestra profesionalidad”.

Por su parte, Gaitancito, también hermano de los Gaitán, expresó su profundo agradecimiento por la visibilidad recibida. “A toda la gente que nos ha seguido, a nuestra tierra Ayacucho, les hemos dado todo lo que hemos podido”, dijo.

De igual manera, el imitador de Gian Marco, conocido como Nalat, agradeció al programa por haberlo incluido en las galas. “Quiero agradecer a Yo Soy por la oportunidad de haber participado y de haber quedado entre los 24 seleccionados”, expresó.

Luego añadió: “Lamentablemente, me toca despedirme ahora, pero agradezco al público que estuvo desde el inicio, que me acompañó y que se conectó con las canciones que interpreté”.

Finalmente, el artista resaltó que su eliminación marca un nuevo comienzo, y anunció su propio proyecto musical. “También estoy a punto de lanzar una canción a finales de diciembre”, detalló.

Con estas dos eliminaciones, se salvaron los participantes que imitan al grupo argentino Los Auténticos Decadentes, Pedro Fernández, Nelson Pinedo, Vicente Fernández y José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

Cabe mencionar que, para esta edición, la cantante peruana Lita Pezo fue convocada como jurado invitada del programa.