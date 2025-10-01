Una de las presentaciones más comentadas de la última gala de ‘Yo Soy’ fue la de Claudia Medina, imitadora de Emilia Mernes, quien sorprendió al jurado y al público con una vibrante interpretación del tema “Bunda”. Su despliegue de energía, seguridad escénica y carisma provocaron que la audiencia se levantara de sus asientos para acompañar la coreografía.

Los jueces no escatimaron en elogios. Carlos Alcántara resaltó su sensualidad y entrega: “Me encantó que formes parte de la coreografía, tienes la sensualidad que te pedimos antes” .

Por su parte, Jely Reátegui señaló la evolución de Medina: “La animadora infantil se fue a dormir y hoy apareció una madurez mejor plantada, he escuchado más cerca a Emilia ”.

Emilia Mernes de Yo Soy brilló en el escenario y superó una gala marcada por emotivas eliminaciones. (Foto: Captura/Latina)

Finalmente, Ricardo Morán añadió: “No pierdas lo que ganas, esos primeros 30 segundos son lo más cercano que te he escuchado como Emilia ”.

Sin embargo, la noche también trajo momentos difíciles. Tras una ronda de eliminaciones, los imitadores de 2 Unlimited, Gilda y Makuko Gallardo dejaron el programa entre lágrimas, aplausos y ovaciones. A pesar de no continuar en competencia, lograron conquistar al público con sus interpretaciones llenas de emoción y entrega, generando incluso tristeza entre sus compañeros.

Los imitadores de 2 Unlimited, Gilda y Makuko Gallardo fueron eliminados de 'Yo Soy'. (Foto: Captura/Latina)

Los imitadores de Emanuel Noir, Emilia Mernes, Nicky Jam, Christian Yaipén y Paul McCartney fueron confirmados como los sobrevivientes de la noche, listos para seguir en carrera en la búsqueda de convertirse en los mejores dobles musicales de la temporada.