Gilberto Santa Rosa, Pedro Infante, Alejandra Guzmán consumaron su victoria esta noche en Yo Soy, Grandes Batallas tuvo.

La primer fue Alejandra Guzmán, quien se impuso con fuerza ante Alanis Morissette. “Le has añadido una variante del vivo… fue un dardo al corazón”, comentó el jurado sobre su interpretación.

El desempate entre Gilberto Santa Rosa y Enrique Bunbury fue uno de los show más visto de la noche tras dos presentaciones de alto nivel.

La decisión se base en mínimos detalles mínimos y así el salsero fue el ganador. “Estamos en un buen problema… son campeones de campeones”, dijo el jurado. “Excelente timing en todo… muy elegante, con mucha fuerza”, agregaron ante el dominio escénico y la conexión del artista.

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El tercer enfrentamiento fue entre Joy y Pedro Infante, quien finalmente se impuso sobre su compañera.

“No vi a la Joy de ayer… algo sucedió diferente hoy”, comentó el jurado tras observar cierta desconexión emocional. Esto le jugo en contra y le dio la victoria a Infante.

Sobre Infante, el jurado afirmó que el formato le “permite ser más teatral… jugar con la picardía” tras destacar su capacidad escénica.

Finalmente, la decisión llegó con la pizarra. Tras el voto del jurado, Pedro Infante fue anunciado como ganador, cerrando así la trilogía de enfrentamientos y asegurando su permanencia en la competencia.