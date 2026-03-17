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Imitador de Américo fue eliminado de la competencia por no cumplir las reglas del programa. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")
Imitador de Américo fue eliminado de la competencia por no cumplir las reglas del programa. (Foto: Captura de YouTube / "Yo soy")
Por Redacción EC

La reciente gala de “Yo soy” dejó a los fanáticos sorprendidos luego que la producción del programa anunciara la eliminación de Leonardo Navarro, imitador de Américo, por presuntas faltas al reglamento interno del concurso.

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