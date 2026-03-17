La reciente gala de “Yo soy” dejó a los fanáticos sorprendidos luego que la producción del programa anunciara la eliminación de Leonardo Navarro, imitador de Américo, por presuntas faltas al reglamento interno del concurso.

La decisión fue comunicada en vivo por el conductor, Franco Cabrera, poco antes de iniciar las presentaciones. Leonardo Navarro no llegó a competir debido a su salida inmediata.

“Hace minutos he sido informado por la producción de esta separación”, se anunció en vivo, Franco Cabrera.

La salida inesperada de Leonardo Navarro, altero la dinámica del programa, ya que, en lugar de los cinco eliminados habituales, sólo se definieron cuatro participantes que debían abandonar el concurso.

Por su parte la producción del programa no ofreció más detalles sobre la sanción que ha recibido el imitador de Américo.

La temporada 2026 de “Yo soy” ha sido particularmente intensa, con presentaciones destacadas de imitadores como David Bisbal, Eddie Vedder y Steven Tyler, quienes han consolidado su paso por el programa con actuaciones muy elogiadas por el jurado y el público televidente.

Imitador de Steven Tyler conquista al jurado y clasifica a la siguiente ronda de "Yo soy". (Foto: Captura de YouTube)

Además, otros participantes como Ivy Queen y Rubén Blades han sorprendido con actuaciones energéticas y técnicamente sólidas, asegurando su permanencia en la competencia rumbo a las etapas finales de la temporada.

La eliminación de Américo marca uno de los momentos más comentados de esta temporada de “Yo soy”, sumada a la eliminación de los imitadores de Jowell y Randy, quienes también fueron retirados por conducta inapropiada.