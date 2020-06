En la reciente edición de “Yo Soy: Grandes batallas”, los imitadores de José José y Enrique Bunbury protagonizaron un gran duelo con el que sorprendieron al jurado.

En esta oportunidad, Carlos Burga escogió interpretar “Desesperado”, uno de los temas más recordados del ‘Príncipe de la Canción’. Mientras que Carloman Fidel entonó “Avalancha”.

Tras la presentación de ambos, el jurado compuesto por Katia Palma, Maricamen Marín y Ricardo Morán, se rindieron ante ellos y les dedicaron palabras de elogios.

“Impecable presentación, Carlos Burga, intacto el personaje, te lo conoces como si fuera tu esposa, tus hijos, me gustaría que nos sorprendas un poquito más. Carloman, muy buen trabajo, muy arriesgado sacarte la casaca y cantar así, muy bien matizado el personaje, controlado, felicitaciones”, dijo Katia Palma.

“‘José José‘, tus grandes fortalezas, el matiz, la interpretación, el peso escénico, la madurez de comunicar del personaje acompañado por una gran técnica vocal es lo que siempre te ha diferenciado, muy buen trabajo. ‘Enrique Bunbury’, volvió esa energía, tu precisión de movimientos y tu fuerza muy bien utilizada en esta presentación”, detalló Maricarmen Marín.

Finalmente, Morán añadió: “Carlos Burga, tu imitación tiene años de refinamiento, está muy pulida, la letra, la interpretación, los detalles, hoy me pareció un poco nasal, pero no estoy seguro, igual ha estado extraordinario. ‘Bunbury’, impecable técnica, una fuerza muy grande, al detalle del personaje, contando la historia. Es lo más cercano a un empate que he visto en lo que va de la temporada”.

Tras unos segundos de suspenso, Palma se inclinó por la imitación de Enrique Bunbury, pero Maricarmen y Ricardo decidieron darle su voto a ‘José José’, convirtiéndolo en el ganador del enfrentamiento.

