La nueva temporada de “Yo Soy” continúa sorprendiendo con talentos que buscan conquistar al jurado con su imitación de artistas reconocidos. En la última ronda de audiciones, tres participantes llamaron la atención del jurado: Allison Sánchez, Julio Morales y Christian Lozano.

Allison Sánchez llegó decidida a convertirse en la imitadora oficial de Thalía y debutó con el tema “Amor a la mexicana”. Tras su primera interpretación, Ricardo Morán la elogió.

“Allison, muy bien, muy parecido, con presencia, con mirada, pero no te voy a dar el sí todavía porque estoy seguro que la gente quiere escuchar otra canción”.

Ella aceptó el reto y cantó “No me enseñaste”. Al finalizar, Jely Reátegui opinó:

“Siento que mejor te va con el primer género, en el segundo faltan afinar varias cosas, pero igual bien. Hay arreglos vocales que está haciendo Allison y que no son de Thalía. Hay que hacer un trabajo, pero la imitación está buena. Yo voy a decir que sí”.

Por su parte, Jean Piere Rivera apostó por imitar a Alex Turner en la nueva temporada de “Yo Soy” y logró pasar a la siguiente etapa al son de “Snap Out Of It”.

“Jean Piere, estoy sorprendido realmente, qué lindo que cantas. Yo te voy a decir que sí”, le dijo Carlos Alcántara.

Mientras que Jely Reátegui le recomendó mejorar su performance. “Te recomiendo mejorar en tu seguridad y sensualidad, pero te voy a decir que sí”, dijo la actriz.

Imitador de Alex Turner continúa en la competencia. Foto: captura/Latina

Finalmente, Christian Lozano se presentó como Miguel Abuelo, con el clásico “Lunes por la madrugada”. El jurado tuvo opiniones divididas. Morán señaló:

“Tienes un timbre similar, faltan detalles. Estoy en duda, tengo que pensarlo”.

Mientras tanto, Jely Reátegui fue más entusiasta. “Christian, me sorprendió cuando empezaste a cantar. Creo que está muy parodiado aún; si le bajas a la parodia, puedes estar más cerca al artista. Cuidado con las desafinaciones, me gustaría verte en una siguiente ronda”.

Más presentaciones se realizaron en la competencia de “Yo Soy”, que sigue mostrando la diversidad de estilos y el entusiasmo de los participantes por representar a sus ídolos en el escenario.