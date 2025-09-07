Durante el casting de Yo Soy, los imitadores de Vicente Fernández y Lucho Barrios lograron convencer por completo al jurado, obteniendo la aprobación unánime y el aplauso del público.

Gianfranco Díaz llegó al teatro del colegio Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, acompañado de sus amigos mariachis, quienes le prestaron el traje típico sin imaginar que formaría parte de la audición. El concursante interpretó uno de los temas más conocidos del ídolo mexicano Vicente Fernández y sorprendió desde los primeros minutos por la fuerza de su voz.

“Al ‘Chente’ lo suelen imitar en una edad bastante mayor, por eso me parece interesante ver a alguien joven. Lo haces bastante bien”, comentó Ricardo Morán.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió en que el talento del joven era evidente, aunque le sugirió trabajar en algunos matices para perfeccionar su imitación.

“Se puede pulir para que suene más natural la modulación de la voz, pero super bien y además te pareces un poco, en algunos ángulos”, dijo.

MIRA SU PRESENTACIÓN:

Ante ello, el participante reconoció que sí se parece al mexicano, por lo que Jely le dijo que “puede explotarlo, para usar esos recursos, es importante que lo sepas”

Carlos Alcántara, conocido como Cachín, celebró su propuesta y le dio la bienvenida con entusiasmo: “Bienvenido, tienes tres sí”.

La emoción de un “Lucho Barrios” inesperado

Otro de los momentos más aplaudidos de la noche fue la presentación de José Paiba, quien llegó para cumplir el sueño de interpretar a Lucho Barrios, cantante al que admira junto a sus hijos. En su vida diaria, Paiba trabaja como agente de seguridad y chofer, pero la música es su verdadera pasión.

Imitador de Lucho Barrios también sorprendió al jurado y obtuvo tres "sí". Foto: captura/Latina

Desde la primera nota, el jurado quedó impresionado por el parecido de su voz con la del recordado bolerista peruano. “No teníamos un Lucho Barrios desde el 2012, y tú nos lo traes de vuelta”, señaló Morán, dándole un rotundo sí.

Cachín también lo felicitó, destacando que su interpretación lo transportó a su época universitaria, aunque le pidió mejorar la caracterización para potenciar su actuación. Finalmente, Jely completó el voto unánime y celebró la autenticidad de su presentación.