En la reciente emisión de “Yo Soy, grandes batallas, grandes famosos”, Jean Paul Strauss se ausentó después de que presentara algunos síntomas de COVID-19.

Minutos antes de la presentación de ‘José José’ y Kate Candela, Adolfo Aguilar se tomó unos minutos para informar que habría una batalla triple después de que Jean Paul y el imitador de Marcello Motta no se presentarían en el set.

Según el conductor de “Yo Soy”, el intérprete de “De todas las nostalgias” y “Ella es” decidió cumplir con el aislamiento hasta que se descarte si es positivo al coronavirus.

“Hay algo importante... Tenemos una batalla triple, pasa que Jean Paul Strauss presentó síntomas (de COVID-19) y conscientemente, ha decidido guardar reposo por un tiempo prudencial hasta saber qué es lo que tiene. Esta noche no se presenta Jean Paul Strauss ni ‘Marcello Motta’. Estamos seguros que es por un tema de prevención”, expresó el animador.

Por su parte, Maricarmen Marín, Mauri Stern y Katia Palma le enviaron fuerza al cantante peruano para su pronta recuperación.

Horas más tarde, el cantante de 50 años confirmó en su cuenta personal de Facebook que se hizo la prueba de COVID-19 y dio positivo.

“Sé que muchos se están preguntando qué ha pasado conmigo que no aparecí en el programa (Yo Soy) y anunciaron que estaba mal. Pues la verdad es que ayer me hice la prueba de COVID-19 por varios malestares que sentía y di positivo. Los malestares han ido incrementando, pero estoy bien cuidado por mi esposa Claudia, quien gracias a Dios ha dado negativo”, dijo en las primeras líneas del mensaje.

Jean Paul contó que tras salir del médico sufrió el robo de su celular; sin embargo, aclaró que no piensa desanimarse por nada y le dará batalla al virus.

“Ayer fue uno de esos días que te ponen a prueba, saliendo del doctor, un desgraciadito me arranchó el celular y me dejó incomunicado. En fin, daré la buena batalla a este virus y sé que Dios me fortalece, él es mi fuerza Espiritual, física y mental y tengo la completa seguridad de que será una etapa difícil pero saldré victorioso. Intento mantenerme ocupado mentalmente, no pensar mucho porque eso te pone peor, sobre todo cuando ya has perdido a gente que amabas por este virus. Distraigo mi mente y refuerzo mi fe leyendo la Biblia, creo que es la mejor forma de enfrentar esto junto a las medicinas por supuesto”, añadió.

