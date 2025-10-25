La noche del viernes 24 de octubre, Felipe López, un adolescente arequipeño de 16 años, emocionó al jurado de "Yo Soy" con su imitación de Thom Yorke, vocalista de la banda británica Radiohead.

Felipe, alumno de 4.° de secundaria, llegó al casting acompañado de su familia e interpretó el icónico tema “Creep”, siendo aprobado directamente por Carlos Alcántara y Jely Reátegui, quienes lo enviaron a la siguiente ronda.

“Desde chico me ha gustado la música, toco piano desde los seis años hasta que creo que me aburrí, después con la guitarra y luego canté. Es linda mi voz” , comentó Felipe con una sonrisa antes de su presentación.

Ricardo Morán emocionado por el apoyo de la familia de Felipe

Su audición, llena de emoción, talento y el incondicional apoyo de su madre, padre y hermana menor, logró convencer al jurado, que destacó en él su interés y dedicación al arte.

Por ello, antes de que comenzara a cantar, el jurado Ricardo Morán, quien había rechazado su audición por falta de experiencia, se dirigió a Felipe para resaltar la importancia del apoyo de sus padres.

“A todos aquellos que son chicos como tú. Agradece y recuerda siempre que no todo el mundo tiene el apoyo de sus padres y es algo que debes agradecer”, comentó.

Imitador de Feid en 'Yo Soy': Así fue su participación

La votación: ¿qué le dijeron los jurados?

Así, tras su emotiva interpretación que conmovió hasta las lágrimas a Jely, el jurado dividió sus votos, siendo Morán el único en rechazarlo.

Y es que, aunque Ricardo destacó su potencial, señalando: “Cantas muy bien, eres un músico con muchas herramientas”, argumentó que le falta “kilometraje” o experiencia de vida, mencionando que Thom Yorke tenía 24 o 25 años al componer el tema.

Yo Soy | Padres de Felipe López, imitador de Thom Yorke, emocionados por su casting

Por su parte, Carlos, entusiasta, le dio su voto de confianza, diciendo: “Yo te diré que sí, te haré crecer al toque”. A su vez, Jely, aunque sintió “muchas contradicciones”, decidió darle su aprobación.

“Creo que va a ser una gran experiencia para ti pasar por este programa y te va a hacer crecer independientemente de lo que pase más adelante. Vas a seguir adquiriendo experiencia, que es lo que te falta porque tu camino es la música y espero que decidas por una carrera que tenga que ver con esto” , comentó.

Imitador adolescente de Thom Yorke celebró con sus padres

Visiblemente conmovido por el resultado que lo lleva a la siguiente etapa, Felipe agradeció el respaldo de su familia: “Yo entiendo que hay chicos que no tienen este apoyo, pero mi familia sí está conmigo para esto que me encanta, que es la música”, afirmó.

Emocionados, sus padres confirmaron su orgullo, con su madre expresando: “Estoy bendecida”, y su padre añadiendo: “Estoy orgulloso de mi hijo”.