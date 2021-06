Katia Palma mostró todo su apoyo a la imitadora de Mon Laferte (Dayanna Gutiérrez), quien -por nervios- se olvidó de la letra de la canción “Amárrame”.

El hecho ocurrió en la última edición de “Yo Soy: Nueva Generación”, cuando la participante de 10 años se vio en problemas. Aún así pudo reponerse ante lo sucedido.

Durante su presentación, Katia Palma la alentaba a seguir y al finalizar señaló que era su fan y le dio consejos para el futuro.

“Hermosa de mi corazón, creo que has estado muy nerviosa hoy. Te has olvidado gran parte de la letra y te decía no importa, mientras tú estés en el escenario es importante que el público no sepa lo que pasa, sonríe, repite la frase, siempre para delante y nunca para atrás”, añadió.

“Este no es un reclamo, es parte del proceso y eso tienes que aprenderlo. Tienes 10 años, imagina todo lo que te viene, pero igual fue una buena presentación”, agregó.

Hace unos días Palma reveló que no entiende al brasileño Rafael Cardozo, conductor del programa de Latina . “¿Qué dijo?”, comentó la actriz seguido de “Subtítulos, por favor”.

