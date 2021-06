Conforme a los criterios de Saber más

La única vez que pensó en declinar, en no volver a participar en una competencia de canto, tenía 10 años de edad y acababa de recibir la noticia más aciaga de su corta vida: no clasificar a las galas en vivo de “Súper Kids” (2018). Dos años después, regresó a un ‘reality’ de música buscando la revancha y obtuvo el segundo lugar. Finalmente, el lunes último, imitando a la italiana Laura Pausini en “Yo soy, nueva generación”, consiguió la victoria. Fiorella Caballero dice estar preparada para asumir retos mayores. “Esto es solo el inicio”, asegura.

Su interés por la música nació cuando tenía seis años y veía a sus tíos interpretando temas de moda en concurridas peñas chimbotanas. “Comencé cantando temas de Corazón Serrano, un grupo que en ese tiempo estaba de moda. Me gustaba mucho cantar, jugaba a que era cantante y que me presentaba en escenarios grandes, con mucho público”, recuerda la menor.

Antes de llegar a la televisión, Caballero participaba en competencias de canto organizadas por centros comerciales y centros educativos. En 2016, obtuvo el primer lugar en “La Voz Maltina”, un concurso regulado por el Colegio Soberana Orden Militar de Malta en San Gabriel en Villa María del Triunfo.

“A los ocho años gané mi primer concurso en el colegio donde estudiaba, fue una experiencia maravillosa que jamás olvidaré”, destaca la talentosa adolescente.

La primera vez que pisó un escenario televisivo tenía 10 años de edad, y a diferencia de las competencias de canto en las que hasta ese momento había participado, en “Súper Kids”, programa de Latina que tenía en la conducción a Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Karen Schwarz; se iba a enfrentar a experimentados talentos de la música.





“La competencia era fuerte, logré ingresar al programa; pero no llegué a las audiciones en vivo. El día que me dijeron que no iba más, me la pasé llorando, me puse mal, me deprimí. Mi familia me dio el empuje que necesitaba para levantarme, mis padres me dijeron que siempre hay una segunda o una tercera oportunidad, así que levanté mi cabeza y continué”, recuerda la menor.

A su cortos trece años de edad, Fiorella ha aprendido a enfrentar diferentes pruebas y salir airosas de ellas. “Cada vez que subo al escenario siento miedo, pero cuando empiezo a cantar me olvido de todo y no paro. Nunca voy a dejar de hacer música”, destaca.

Antes de imitar a Laura Pausini, la ganadora de “Yo soy: nueva generación” imitaba a Myriam Hérnandez. “Decidí cambiar de imitación porque mi timbre de voz es más parecido al de Laura, aunque no es fácil sacar su acento italiano”, aclara.

“Me gustaría algún día ser como ella (Laura Pausini), la admiro, me encantan sus canciones; además es una artistas muy sencilla, compartió el video de mi triunfo en sus redes sociales. Ojalá algún día cantemos juntas”, remarca Fiorella Caballero.

Proyectos

“¿Qué se viene para mí? Pienso seguir con mi imitación, perfeccionarla; pero también buscaré que la gente me conozca como Fiorella Caballero, que reconozcan mi voz. Puede ser que postule para ‘La Voz Kids’, me estoy preparando para eso”, subraya.

