“Yo Soy: Nueva generación” llega a su final este lunes 14 de junio, tras un inesperado cambio de planes. La última edición del reality estaba prevista para el sábado 12 de junio, pero debido a la falta de tiempo no se pudo anunciar a la ganadora del concurso en donde competían ‘Laura Pausini’, ‘Christina Aguilera‘ y ‘Amaia Montero’.

En la semifinal del reality estuvieron los pequeños que interpretaban a Isabel Pantoja, Carmencita Lara y Pedrito Fernández, quienes recibieron elogios y aplausos por parte del jurado calificador, sin embargo, tuvieron que abandonar la competencia.

La gala de este lunes se realizará a partir de las 8:20 p.m. y los conductores de “Yo Soy: Nueva generación”, Karen Schwarz y Rafael Cardozo, anunciaron en la última edición que el público será el encargado de escoger a la ganadora.

Para votar por tu imitadora favorita, debes ingresar a la app de Latina. Las votaciones ya están abiertas y se cerrarán minutos antes de anunciarse a la ganadora.

Jurado

El jurado de “Yo Soy: Nueva generación” está conformado por el cantante Mauri Stern, la cantante Micheille Soifer, la actriz Katia Palma y el cantante y productor musical Ángel López.

En ese sentido, hace poco se conoció que López ya no continuará en “Yo Soy”, donde participó cerca de tres meses. El intérprete afirmó que abandonará Perú y viajará a Miami (Estados Unidos), ciudad en la que vive junto a su familia, ya que ha completado su compromiso con Latina y no ha sido convocado para otro proyecto en nuestro país.

Asimismo, el cantante Mauri Stern dedicó unas emotivas palabras en la edición de este último viernes. El mexicano expresó su gratitud con el público peruano y los nuevos talentos nacionales.

“Ya me voy y me duele. Me encantó. Muchas gracias, gracias a todo el Perú y a toda la gente. No lo tenía planeado. Me han dado un regalo estos chiquillos, despedirme con ustedes con tanto talento inimaginable”, expresó llorando.

