El regreso de ‘Yo Soy’ a la televisión peruana recibió el cariño de sus fanáticos, pero también las críticas, especialmente luego de que Ricardo Morán, histórico jurado del ‘reality’, fue señalado por realizar supuestas burlas hacia un participante, a quien además interrumpió cuando hizo un comentario religioso.

Percy Jesús Palacios Chonce se presentó en el concurso imitando a Christian Meier, por lo que, ante la bienvenida del jurado (integrado por Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui), inició diciendo que "agradecía a Dios".

“En primer lugar, agradecer a Dios” , dijo Percy, a lo que Ricardo interrumpió para decirle: “¿En primer lugar agradecer a Dios, eso es completo o cuál es el apellido? ”. Al respecto, el concursante precisó que “deseaba agradecer” , provocando la respuesta de Morán, quien dijo: " Ya, pero te pregunté tu nombre”, para luego recalcarle que “no eran amigos”.

Tras los comentarios del jurado, los seguidores del programa expresaron su indignación en redes sociales, interpretando las palabras de Ricardo como una ofensa al participante y una burla religiosa. Por ello, exigieron la expulsión del Morán como la suspensión del programa.

¿Qué dijo la gerencia de Latina ante los comentarios de Ricardo Morán?

Aunque no hubo una respuesta oficial por parte del canal, su gerente, Eric Jurgensen, publicó una reflexión en TikTok sobre la humildad y el ego. Este mensaje fue ampliamente interpretado como una indirecta para Morán, especialmente porque el ejecutivo le dio “me gusta” a comentarios que lo señalaban directamente.

"Mientras más alto subas, asegúrate de arrodillarte humildemente", comentó Jurgensen. Posteriormente, apoyó comentarios como "Ojalá lo lea Ricardo Morán" y "No quiero que se metan con Dios Todopoderoso", avivando las especulaciones.

¿Los jurados de ‘Yo Soy’ se burlan de los participantes?

Aunque algunos afirman que el humor del programa consiste en bromear con el participante, no es la primera vez que la producción ha sido criticada por supuestas burlas a quienes realizan audiciones imitando a sus artistas favoritos.

Tal es el caso del imitador de Leonardo Favio, quien recibió polémicos comentarios del exMagneto Mauri Stern, quien tras escucharlo cantar “40 grados”, éxito de la agrupación ochentera, le dijo: "Cuidado. Es una buena canción mal cantada”.

Acto seguido, y tras realizar su imitación interpretando “Ella ya me olvidó”, Mauri lo criticó diciendo una irónica frase. “Te falta tanto trabajo para llegar a ser malo. Imagínate todo lo que te falta desde ahí para mejorar”, comentó.

El ‘Ferxxo de Temu’ arremete contra ‘Yo Soy’

Juan Carlos Paredes, participante que imitó al reggaetonero colombiano Feid, también criticó a Ricardo Morán. Según Paredes, Morán lo “maltrató y humilló” después de que el jurado le dijera que su imitación “requiere un arte particular no pegarle a ninguna nota”.

Por ello, el imitador no tardó en responder. En sus redes sociales, publicó un video de una de sus presentaciones y criticó duramente al programa y a Morán: “¿Cuántos años más vamos a permitir que ‘Yo soy’ y Ricardo Morán sigan humillando a la gente para subir su rating? No soy el primero, ni seré el último, pero esta es mi historia” , escribió.

Además, el imitador reveló que no quiso participar en el casting, sino que la producción lo invitó para realizar entrevistas y contenido de redes sociales, pero que, una vez allí, lo sorprendieron haciéndolo pasar directamente a las audiciones.