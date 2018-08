La estrella del pop Ariana Grande y el actor de comedia James Corden interpretaron la historia de la película "Titanic" a través de éxitos musicales de la actualidad, en el programa del artista británico "The Late Late Show". La divertida escena se puede ver en YouTube.

Ambos interpretaron a Rose y a Jack, respectivamente, y contaron la historia del taquillazo de James Cameron con 13 temas del pop como "Come Sail Away" de Styx, "Just Dance" de Lady Gaga, "Ride wit Me" de Nelly, "Shape of You", de Ed Sheeran, "Ice Ice Baby" de Vanilla Ice y la despedida con "Bye Bye Bye" de N SYNC.

Soundtrack de "Titanic", con Ariana Grande y James Corden - VIDEO

Al final, es Ariana Grande quien concluye cantando "My Heart Will Go On", tema principal de "Titanic" interpretado originalmente por Celine Dion.

Ariana Grande se encuentra promocionado su reciente álbum titulado "Sweeteener".