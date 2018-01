YouTube: Barack Obama habla sobre sus trucos de baile con David Letterman en Netflix

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama confesó tener algunos "pasos de papá" al momento de bailar, aunque admitió no ser un gran bailarín, a diferencia de su hija Sasha. Esto en un avance de la entrevista que dio a David Letterman en la nueva producción de Netflix "My First Guest Needs No Introduction" que puedes ver en YouTube.

El dos veces mandatario estadounidense se refirió, por ejemplo, a cuando bailó públicamente junto al fallecido cantante Prince en el año 2016.

"Eso fue, probablemente, tres o cuatro meses antes de su muerte. Prince le pidió a Sasha que suba a bailar y luego ella me jaló a mí, lo cual me sorprendió porque siempre se burla de mis bailes. Pero yo tengo algunos 'movimientos de papá'", inició en el clip que puede verse en la cuenta de Netflix en YouTube.

Según dijo, la clave para hacer las cosas bien es mantenerse en el mismo sitio sin improvisar nada arriesgado. "Creo que la clave es lo que llamamos 'mantenerse en el cuadrado', ¿no? Tú debes mantenerte en el cuadrado porque creo que todos conocen a padres que se salen de él e intentan cosas imposibles. Y así terminan haciendo movimientos de karate".

Estas expresiones de Barack Obama causaron las risas de David Letterman y el público presente en el teatro donde se grabó este diálogo.

"My First Guest Needs No Introduction" o en español "Mis invitados no necesitan introducción" es un especial con entrevistas de David Letterman a grandes figuras de talla mundial como Jay Z, George Clooney, Tina Fey, Howard Stern, Malala Yousafzai y el ya mencionado Barack Obama.

El primer episidio se estrenará el 12 de enero. Puedes ver el teaser en YouTube.