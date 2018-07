Jaime Bayly aseguró que Odebrectch ofreció financiarle la campaña si se postula a la presidencia de la República en las contiendas del año 2011.

En entrevista con Renato Cisneros en RPP, también disponible en el YouTube oficial del canal, el escritor y conductor de TV explicó que la oferta se la hizo Jorge Barata en una reunión organizada por el abogado Enrique Ghersi.

Jaime Bayly hizo la revelación para descartar que el apoyo que le brindó a Keiko Fujimori en algún momento haya tenido que ver con una convocatoria de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para solicitar dinero para la campaña presidencial de la hija del exmandatario Alberto Fujimori.

"Creen que soy más poderoso de lo que soy, a mí no me llamó nadie de la Confiep (...) Esa es una mentira de tantas que se pueden decir, que a mí me convocó la Confiep, los empresarios mineros, que me pagaron una fortuna. Las fortunas fueron las que corrieron bajo la mesa, principalmente para financiar la campaña de (Ollanta) Humala. La fortuna me la hubieran dado a mí si yo hubiera sido candidato presidencial en esa campaña. A mí la gente de Odebrecht, el propio señor Barata en el Club Nacional, ofreció financiarme la campaña entera", afirmó el autor de "No se lo digas a nadie", como se aprecia a partir del minuto 11 de este video de YouTube:

EN VIDEO: Renato Cisneros entrevista a Jaime Bayly. (Fuente: YouTube)

Jaime Bayly contó que la propuesta se la hizo Barata en una comida organizada por el abogado Enrique Ghersi. "Me hizo una comida con empresarios muy poderosos, los 12 apóstoles, como se decía en los tiempos del primer Alan. Él fue el mas generoso. En una parte me dijo: 'Nosotros te financiamos la campaña'".

Sobre su supuesta simpatía por el fujimorismo, Jaime Bayly dijo que la consideraba "humillante, pues está "hasta las narices" de este grupo político.

"Estoy hasta las narices del fujimorismo y me duele, casi me humilla, que me digan que yo soy fujumorista. Yo apoyé a Keiko tal vez por las malas razones, porque tenía pavor de Humala. Además, me aferraba a un cierto argumento personal o sentimental. Mi padre fue un dictador en la familia. Ella es la hija de un dictador. Me dije. A lo mejor precisamente por eso, para redimirse de ese oprobio, está obligada a no ser ni parecer una dictadora", explicó el periodista.

Jaime Bayly llegó a Lima para participar de la Feria del Libro 2018. El autor presentará su libro "Pecho frío" el sábado 28 de julio a las 7 p.m. en el auditorio Blanca Varela. Su pareja, la también escritora Silvia Núñez del Arco, presentará "Nunca seremos normales" (Planeta), el viernes 27 de julio a las 8 p.m. también en el auditorio Blanca Varela. Bayly la acompañará.