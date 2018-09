YouTube: Javier Meneses, ex conductor de "Zona de impacto", tiene cáncer y lucha por su vida | VIDEO

Javier Meneses, ex conductor del recordado programa deportivo "Zona de impacto" (CMD), confesó --en un informe del programa "Beto a saber" (ATV) que ya circula en YouTube-- que lucha por vencer al cáncer.

Quien fuera el descubridor de varias modelos que hoy gozan de amplia popularidad en la farándula local sufre cáncer epidermoide localizado en la tráquea.

"Me ha dado una enfermedad muy jodida y me siento así. Es un cáncer a la garganta que no me permite hablar, oír ni ver bien. Tengo unos dolores de cabeza de la gran pepa, pero yo siempre debo estar positivo. Porque así soy yo", manifestó.

Lamentablemente, la detección del cáncer a Javier Meneses fue tardía. "Tengo un tumor maligno que se llama epidermoide y está en la tráquea. Mide seis centímetros. Es sangrante y no me permite respirar por la nariz", añadió bastante conmovido.

Javier Meneses en "Beto a saber". (Video: YouTube/ATV)

Pese a lo delicado de su caso y a que su padre murió de cáncer hace cinco años, Javier Meneses se mostró optimista con respecto al futuro. El próximo jueves tendrá su primera quimioterapia.

Quien fuera promotor de los calendarios "Zona de Impacto" anunció además la reciente publicación de su primer libro titulado "El sueño americano", el cual cuenta la historia de un joven de 21 que viaja a EE.UU. 'tirando dedo'.

Fueron varias las modelos que presentó el espacio de Javier Meneses a lo largo de los años que se transmitió en TV por cable y en señal abierta.

Conoce algo más sobre "Zona de Impacto" en este video de YouTube propiedad de Panamericana TV.

Una de ellas fue la venezolana Korina Rivadeneira, actual esposa de Mario Hart. Sobre ella Meneses tuvo palabras muy gentiles.

Por su parte, Olenka Zimmermann y Viviana Rivas Plata dieron sus primeros pasos en la conducción de programas de televisión en "Zona de Impacto", espacio que llegó a grabar en diversos países del continente.