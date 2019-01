YouTube: Lindsay Lohan y Jimmy Fallon parodian escena de "Bird Box" | VIDEO

Jimmy Fallon y Lindsay Lohan se sumaron a la fiebre de "Bird Box", la cinta de Sandra Bullock que viene liderando las vistas en Netflix, y protagonizaron un divertido sketch que ya está disponible en YouTube.

La protagonista de "Mean Girls" asistió al programa "The Tonight Show" y parodió a uno de los monstruos de la serie "Bird Box", mientras Jimmy Fallon y los integrantes de The Root estaban con los ojos vendados.

Como se aprecia en el clip de YouTube, el presentador aparece dándoles instrucciones a sus compañeros. "Solo lo diré una vez: vamos a emprender el viaje ahora. Va a ser difícil, pero tienes que hacer todo lo que digo. Esto es lo más importante: bajo ninguna circunstancia se deben sacar su venda. Si miramos lo que hay afuera, no lo lograremos", explicó Fallon.

Luego, se pusieron las vendas y abandonaron la habitación donde estaban hasta llegar a otro cuarto donde, al descubrirse los ojos, se encontraron con Lindsay Lohan, quien recordó sus divertidos pasos de baile en un club de Mykonos el año pasado. "Es divertido. Únanse", dijo Lohan.

El presentador y el grupo se unieron al baile, excepto el baterista Questlove, quien solo atinó a ponerse la venda nuevamente en los ojos y retirarse del cuarto. Mira el video en YouTube:

Lindsay Lohan en el programa de Jimmy Fallon. (Fuente: YouTube)

Sin duda fue un momento bastante divertido que prosiguió con la entretenida entrevista con la actriz, quien se refirió a sus nuevos proyectos y su baile que terminó convirtiéndose en el viral #DoTheLilo.

"Tuvimos una fiesta y me hicieron subir al escenario, yo estaba como 'Ok, voy a bailar', pero no sabía realmente de que trataba. ¡Esto es vergonzoso para mí ahora! ¡No volveré a bailar!", expresó Lindsay Lohan.