YouTube: Mónica Delta le robó una sonrisa a Ricardo Gareca con esta curiosidad | VIDEO

La reacción de Ricardo Gareca a una de las preguntas que le formuló la periodista Mónica Delta durante una entrevista en la Videna es tendencia en YouTube.

Como ha ocurrido a lo largo de esta semana, el entrenador de la selección peruana de fútbol dio entrevistas a varios medios de comunicación para explicar el plan con miras a Rusia 2018.

Una de las periodistas que tuvo frente a frente al 'Tigre' fue Mónica Delta, quien intentó dejar brevemente el tema deportivo y profundizar en lo personal, en lo íntimo.

Fue por ello que la experimentada conductora de Latina le preguntó a Ricardo Gareca a qué le teme en la vida. El DT, ex Vélez Sarsfield, Palmeiras y Universitario de Deportes, respondió lo siguiente:

"No le tengo miedo la paso del tiempo, a la vejez ni a las arrugas", dijo el DT.

"¿Ni a la calvicie?", re preguntó Delta.

"A eso sí (risas). A algunas cosas sí, por ejemplo a eso. Si me preguntas qué me gustaría conservar es el pelo, aunque sé que con el paso del tiempo se daña", concluyó.

Mónica Delta y Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca admitió --en el clip de YouTube-- que tiene una debilidad por su cabellera.

"No le temo al paso de los años, a la acumulación de grasa pero sí me gusta mucho el pelo. Me gustaría tenerlo bueno siempre", concluyó.

La entrevista de Mónica Delta a Ricardo Gareca se verá este domingo desde las 10 p.m. en "Punto Final" vía Latina.